Збитки при розробці проєктної документації на реконструкцію укриття: судитимуть начальницю відділу освіти на Лубенщині

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 123

У Лубенському районі начальниця одного з відділів освіти переплатила за виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкції укриття понад 700 тисяч гривень — справу скерували до суду. Про це повідомили у пресслужбі Полатвської обласної прокуратури.

Відомо, що упродовж 2023–2024 років посадовиця уклала два договори з київською компанією на розробку проєктної документації захисних споруд на території двох шкіл. Вона прийняла виконані роботи й організувала їх оплату. Проте перевірка Держаудитслужби виявила, що остаточна вартість проєктів перевищує фактичну вартість на 746 тисяч гривень, а судова експертиза підтвердила матеріальні збитки бюджету. Прокуратура вже заявила цивільний позов і наклала арешт на майно підозрюваної.

Посадовицю обвинувачують за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила істотну шкоду державним інтересам).

Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Горішніх Плавнях розслідують можливе привласнення коштів при реконструкції укриття за 20 млн грн.