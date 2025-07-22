У Полтаві чоловік напав на двох поліціянтів із газовим балончиком — поліція

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 0

Чоловікові вже повідомили про підозру, він може провести у в'язниці до 7 років

У Полтаві місцевий чоловік напав на двох поліціянтів із газовим балончиком. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у неділю, 20 липня, близько 17.20 правоохоронці виїхали на виклик, бо один чоловік погрожував іншому розправою. Поліціянти намагалися припинити протиправні дії одного з чоловіків, проте натомість він розпилив у бік поліціянтів газовий балончик. В результаті цього правоохоронці отримали хімічні опіки очей.

У поліції зазначають, що фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосовано або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Нині причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Глобиному судили чоловіка, який погрожував поліціянтам розправою.