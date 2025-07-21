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Надзвичайні новини

У Глобиному чоловік погрожував поліцейським вбивством: що вирішив суд

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 128

 

Правоохоронці прибули на виклик, а п'яний чоловік почав їм словесно погрожувати

У Глоиному судили чоловіка, який погрожував поліціянтам вбивством. Про це стало відомо із вироку Глобинського районного суду від 16 липня.

У матеріалах справи зазначено, що у цьогоріч у квітні два екіпажі патрульної поліції приїхали на виклик щодо хуліганства до одного із магазинів «Маркетопт». На місці події правоохоронці приступили до виконання службових обов’язків та намгаалися припинити правопорушення. Проте у цей час п’яний чоловік, який знаходився поблизу місця події, почав усно погрожувати працівникам поліції насильством та вбивством. Після цього він зник з місця події, аби поліціянти його не затримали.

Такі дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза вбивством, насильством щодо працівників правоохоронного органу у зв`язку з виконанням цими працівниками службових обов`язків.

На етапі досудового розслідування обвинувачений уклав угоду із прокуратурою, згідно з якою він повністю визнає свою вину у скоєному.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у скоєному та призначив йому покарання у вигляді ув'язнення строком на 3 роки. Проте на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці судили чоловіка, який щонайменше двічі ударив правоохоронця молотком по голові, коли той приїхав на виклик.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду погрози вбивство поліція
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