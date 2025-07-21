Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 21 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. 1-й Деповський, 3–21
туп. 1-й Малокахнівський, 1–9
туп. 2-й Малокахнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокахнівський, 2, 3, 3А, 4
туп. 4-й Малокахнівський, 1/14–10
вул. Господарська, 1–38
пров. Господарський, 3–10А
пров. Динамівський, 2–13
вул. Д.Кострова, 2/37
вул. І.Багряного, 1/39–21
вул. І.Богуна, 2А–12/1
вул. І.Дзюби, 3–36
вул. К-на Мовчана, 1–26
пров. К-я Аскольда, 1А–19А
пров. К-ра Вербицького, 1–16
вул. Л.Орнштейна, 1/7–8
вул. М.Кривоноса, 1А–92
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. М.Примаченко, 2–25
туп. М.Сціборського, 7
вул. Нижня, 1–28
пров. Новогеоргієвський, 10А
вул. П.Мирного, 5, 11Б, 15
вул. П.Скоропадського, 2–26
вул. Паризька, 2/32–14/35
пров. Парковий, ½–27
пров. Південний, 1/29–26
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 8, 10
вул. Щаслива, 2–40
пров. Вагоний, 3–16
пров. 1-й Весняний, 3–13
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Великого, 50
пров. 2-й Весняний, 2–13
вул. Весняна, 3–19/5
пров. Веселий, 10
вул. Вадима Пугачова, 6–7А
вул. Героїв УПА, 1/71, 3, 5, 6
вул. Гайдамацька, 21–44
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Європейська, 60А
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 1/9–78/279
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Івана Котляревського, 19/13
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Кагамлицька, 1/18–66
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Ліщинова, 4–29
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Приозерна, 3–7
вул. Правобережна, 38А–57/2
вул. Редутна, 8–48А
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
вул. Сержанта Мельничука, 78–195
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
вул. Чередницька, 30–79
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Шевченка, 64А
вул. Шістдесятників, 4А–15
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Динамівський, 11А
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Олексія Бутовського, 4–37/57
пров. Парковий, 8А–25
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Північний, 1А–26
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–27
пров. Сергія Петренка, 20–33
пров. Сивашський, 2В–30/4
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 43–57
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–26/14
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Чередницький, 4
пров. Чорноморський, 4–17
пров. Ювілейний, 3–23
пр. Весняний, 7–12
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
просп. Лесі Українки, 41, 45, 47
просп. Свободи, 122/4, 122/42, 130А
просп. Свободи, 30, 30А, 32, 34, 36, 69, 69А, 71А, 73Ж, 73К
пр-д Степана Васильченка, 3–16
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64–80
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1–7
просп. Полтавський, 277–281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
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