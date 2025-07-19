У Полтаві зіткнулися два легковики: одного з водіїв госпіталізували

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Учора, 18 липня, близько 10.00 на вулиці Чумацький Шлях у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, на дорозі зіткнулися автомобілі ЗАЗ із 21-річним водієм за кермом та Fiat, яким керував 61-річний чоловік. У результаті аварії травмувався водій Fiat. Чоловіка доставили до лікарні.

Обставини та причини аварії встановлюють слідчі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Нагадаємо, днями на Полтавщині зіткнулися дві автівки: водій однієї з них загинув.