Упродовж доби в Кременчуці патрульні зупинили 7 нетверезих водіїв

Упродовж попередньої доби у Кременчуці патрульні зупинили 7 нетверезих водіїв. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції.
Кожного такого керманича правоохоронці відсторогилит від водіння машини та склали на нього адмінпротокол.
У патрульній поліції також нагадали, що відповідно до ст. 130 Кодексу України про адмністративні правопорушення за водіння у нетверезаму стані передбачена відповідальність:
ч. 1 — штраф 17 000 грн із позбавленням права керування на 1 рік;
ч. 2 — штраф 34 000 грн із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу або адмінарешт на 10 діб;
ч. 3 — штраф 51 000 грн із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адмінарешт на 15 діб із тими ж наслідками;
ч. 4 — штраф 34 000 грн або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму у 12 разів.
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