Упродовж доби в Кременчуці патрульні зупинили 7 нетверезих водіїв

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 104

Усіх водіїв правоохоронці відстороили від кермування і на кожного склали адмінматеріали

Упродовж попередньої доби у Кременчуці патрульні зупинили 7 нетверезих водіїв. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції.

Кожного такого керманича правоохоронці відсторогилит від водіння машини та склали на нього адмінпротокол.

У патрульній поліції також нагадали, що відповідно до ст. 130 Кодексу України про адмністративні правопорушення за водіння у нетверезаму стані передбачена відповідальність:

ч. 1 — штраф 17 000 грн із позбавленням права керування на 1 рік;

ч. 2 — штраф 34 000 грн із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу або адмінарешт на 10 діб;

ч. 3 — штраф 51 000 грн із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу, або адмінарешт на 15 діб із тими ж наслідками;

ч. 4 — штраф 34 000 грн або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму у 12 разів.