Внаслідок негоди у двох громадах області без світла лишилися понад 1000 споживачів

Внаслідок негоди, що сталася уночі на Полатвщині, без світла лишилися 81 промисловий та 1186 побутових споживачів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, нині аварійні віключення сталися у 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької громад.
Енергетики уже працють на місцях, аби відновити електропстачання усім користувачам.
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