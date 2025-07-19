Внаслідок негоди у двох громадах області без світла лишилися понад 1000 споживачів

Сьогодні, 10:53 Переглядів: 115

Внаслідок негоди, що сталася уночі на Полатвщині, без світла лишилися 81 промисловий та 1186 побутових споживачів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, нині аварійні віключення сталися у 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької громад.

Енергетики уже працють на місцях, аби відновити електропстачання усім користувачам.