Завтра на Полтавщині очікуються грози та шквали — обласний центр з гідрометеорології

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Завтра, за прогнозами синоптиків, на території Полтавщини очікуються грози та шквали. За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вдень 18 липня по Полтавській області очікується гроза, місцями шквал 15-20 м/с. Оголошений І рівень небезпечності — жовтий.

За прогнозами погоди від обласного центру з гідрометеорології завтра на Полтавщині хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями по області шквал до 15-20 м/с. Вночі та вранці по області місцями туман, видимість 200-500 м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура повітря вночі 14-19º С, вдень 25-30º С.

За прогнозами сайтів погоди завтра у Кременчуці цілий день дощ, який припиниться надвечір, температура повітря вночі 18-20º С, вдень 20-27º С.

Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури. Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями.