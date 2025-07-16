На Полтавщині судитимуть посадовців, через яких бюджет втратив 3,5 млн грн

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Директор приватного підприємства та заступник комунального керівника постануть перед судом за оборудку з обладнанням для сміттєсортувальної лінії

Решетилівська окружна прокуратура передала до суду справу щодо посадовців приватного та комунального підприємств, які причетні до закупівлі обладнання для сортування сміття із завданням багатомільйонних збитків бюджету. Про це 16 липня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Йдеться про договір наприкінці 2023 року на постачання сортувальної лінії. Директор приватної фірми з Івано-Франківщини, знаючи, що обладнання не відповідає умовам контракту, переконав заступника директора комунального підприємства з Полтавського району підписати документи на приймання товару. Той, не перевіривши технічний стан та комплектність, погодив оплату.

У результаті державі завдано збитків на понад 3,5 млн грн. Прокуратура вже подала цивільний позов до директора постачальника, щоб відшкодувати втрати.

Дії керівника приватного підприємства кваліфіковані як заволодіння майном в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ). Заступнику директора підприємства інкримінують службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 ККУ).