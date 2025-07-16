Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині судитимуть посадовців, через яких бюджет втратив 3,5 млн грн

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 161

 Директор приватного підприємства та заступник комунального керівника постануть перед судом за оборудку з обладнанням для сміттєсортувальної лінії

Решетилівська окружна прокуратура передала до суду справу щодо посадовців приватного та комунального підприємств, які причетні до закупівлі обладнання для сортування сміття із завданням багатомільйонних збитків бюджету. Про це 16 липня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Йдеться про договір наприкінці 2023 року на постачання сортувальної лінії. Директор приватної фірми з Івано-Франківщини, знаючи, що обладнання не відповідає умовам контракту, переконав заступника директора комунального підприємства з Полтавського району підписати документи на приймання товару. Той, не перевіривши технічний стан та комплектність, погодив оплату.

У результаті державі завдано збитків на понад 3,5 млн грн. Прокуратура вже подала цивільний позов до директора постачальника, щоб відшкодувати втрати.

Дії керівника приватного підприємства кваліфіковані як заволодіння майном в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ). Заступнику директора підприємства інкримінують службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 ККУ).

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині судитимуть держреєстраторок, через яких громада втратила 86 гектарів землі

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх