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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині викрили злочинну групу, яка незаконно нарубала лісу на понад два мільйони гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 194

 

Зловмисники здійснювали незаконні порубки дерев у лісових насадженнях Полтавського району

Правоохоронці викрили злочинну групу з п’яти осіб, яка у лісових насадженнях Полтавського району незаконно рубала дерева. Територіальній громаді завдано шкоди на загальну суму понад 2 млн грн. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

На початку цього року 37-річний житель Полтавського району з метою отримання прибутку, пов’язаного зі здійсненням незаконних порубок деревини, створив організовану групу, до якої залучив чотирьох місцевих мешканців. Протиправна діяльність групи припинена правоохоронними органами області. Мільйонні збитки, завдані Полтавській територіальній громаді, підтверджено судовими експертизами.    

Наразі організатору та учасникам групи повідомили про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев у полезахисних лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, вчинені повторно, у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки).

 

Нагадаємо, у червні ми повідомляли, що на Полтавщині судитимуть 10 учасників організованої групи, яких підозрюють у незаконній вирубці лісу, крадіжках та збуті деревини. Загальна сума завданих ними збитків перевищує 2,5 млн грн.

Наприкінці минулого року ми писали, що у Кременчуцькому районі розслідують незаконну порубку ясенів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: прокуратура Полтавщини дерева
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