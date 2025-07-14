Стихія на Полтавщині: у Кобеляцькій громаді пошкоджені майже 300 будинків

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 0

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут провів нараду щодо ліквідації наслідків негоди, яка пройшла регіоном 12 липня. Найбільше постраждала Кобеляцька громада: за попередніми оцінками, пошкоджено близько 300 приватних будинків, із них 129 — у критичному стані.

Унаслідок негоди постраждала також цивільна інфраструктура, сільськогосподарські угіддя та енергомережі. У низці населених пунктів досі відсутнє електропостачання. Енергетики працюють над його відновленням.

Триває огляд пошкоджень і формування переліку першочергових потреб у постраждалих громадах Полтавського району. До роботи залучені рятувальники, комунальні служби, волонтери та представники місцевого бізнесу.

— Доручив надати матеріальну допомогу та усе необхідне людям, чиї домівки зазнали ушкоджень, — повідомив Володимир Когут. — Закликаємо жителів бути обережними, уникати небезпечних місць і слідкувати за офіційною інформацією.

Нагадаємо, що 11 липня понад 5,4 тисячі абонентів залишилися без електропостачання через сильні пориви вітру.