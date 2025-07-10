У Кременчуці патрульні врятували жінку з порізами: відео

Увечері 9 липня в одній із багатоповерхівок Кременчука жінка старшого віку намагалася нашкодити собі. Після виклику патрульні прибули на місце. Зайшовши у квартиру, вони побачили жінку з різаними ранами та сильною кровотечею. Поліцейські негайно наклали турнікет і контролювали стан постраждалої до приїзду швидкої. Про це повідомили на офіційному каналі патрульної поліції Кременчука.
Медики ушпиталили жінку. Патрульні допомогли занести її до карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, напередодні патрульні показали відео перших хвилин після обстрілу ТЦК та СП.
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