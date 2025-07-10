У Кременчуці патрульні врятували жінку з порізами: відео

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 190

Увечері 9 липня в одній із багатоповерхівок Кременчука жінка старшого віку намагалася нашкодити собі. Після виклику патрульні прибули на місце. Зайшовши у квартиру, вони побачили жінку з різаними ранами та сильною кровотечею. Поліцейські негайно наклали турнікет і контролювали стан постраждалої до приїзду швидкої. Про це повідомили на офіційному каналі патрульної поліції Кременчука.

Медики ушпиталили жінку. Патрульні допомогли занести її до карети швидкої допомоги.