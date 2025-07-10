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Надзвичайні новини

Справу директорки Першої міської лікарні Кременчука Бородянець передали до суду

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 257

Директорку Першої міської лікарні Кременчука Галину Бородянець обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Через 14 угод на електроенергію бюджет зазнав збитків на понад 300 тис. грн

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо директорки однієї з лікарень міста. Її обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило понад 300 тис. грн збитків для бюджету. Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від прокуратури.

За даними слідства, упродовж 2023–2024 років посадовиця підписала 14 додаткових угод до договору на постачання електроенергії, які, за версією обвинувачення, були незаконними. Попри відсутність коливання ринкових цін, вартість електроенергії для лікарні було необґрунтовано підвищено.

Як наслідок, заклад переплатив понад 300 тис. грн за фактично менший обсяг електроенергії, ніж передбачено договором. Це підтверджують матеріали розслідування.

У межах провадження прокуратура подала позов про відшкодування збитків. На майно підозрюваної накладено арешт. За рішенням суду директорку також відсторонили від посади.

Їй інкримінують ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем. Санкція передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Йдеться про директорку Першої міської лікарні Галину Бородянець. Наприкінці травня стало відомо, що суд відсторонив Бородянець від посади директорки медзакладу на час слідства. Наразі вона повернулася до виконання своїх обовʼязків. У червні суд арештував її Toyota RAV4 2019 року випуску.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура суд Перша міська лікарня
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