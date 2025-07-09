У Полтаві Renault збив пішохода — чоловіка госпіталізували

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 0

Уранці 8 липня на вулиці Великотирнівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль Renault збив пішохода. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 34-річний водій наїхав на 43-річного чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці.

Постраждалого госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Триває розслідування.

Нагадаємо, того ж дня у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля поліції та легковика.