На трасі Київ–Харків у ДТП загинули двоє дорослих, травмувалися двоє дітей

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9 липня близько 9.40 на трасі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Вишняки Хорольської громади, сталася смертельна ДТП. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними, легковий автомобіль Renault під керуванням 45-річного чоловіка зіткнувся з вантажівкою ГАЗ, якою керував 61-річний водій.

Унаслідок зіткнення 33-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія Renault ушпиталили, але він помер у лікарні. Ще двоє дітей — 5 і 9 років — дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

Слідчі відкрили провадження за ч.3 ст. 286 Кимінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.

Причини аварії встановлює Слідче управління поліції Полтавської області.

Нагадаємо, це вже не перша масштабна аварія на трасі Київ-Харків у цьому році. У лютому там зіткнулися понад десять автівок.