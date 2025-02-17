Автотроща на Полтавщині: зіткнулися понад десять автівок

17 лютого на трасі Київ-Харків поблизу Решетилівки сталася масштабна аварія за участю понад десяти автівок, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, ДТП сталася близько 9.30. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим.
Слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини та причини аварії. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що сьогодні в області оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледицю.
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