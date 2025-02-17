Приклад для Кременчука та інших громад: у Львові за допомогою ЄС відкрили соціальний будинок для пацієнтів, які постраждали від війни

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 167

Реалізувавши за допомогою Євросоюзу такий масштабний соціальний проєкт у Львові показали справжню повагу до захисників України та турботу не тільки про тих воїнів, які наразі воюють, а й тих, хто потребує допомоги та уваги після поранень та повернення до дому

Минулої п’ятниці, 14-го лютого, у Львові відкрили перший з 8-ми соціальних будинків для пацієнтів, які постраждали від війни. Таким символічним заходом місцева влада відзначила День святого Валентина, продемонструвавши свою турботу та повагу до захисників України та їх родин.

Цього ж дня у будинку поселилися перші 7 пацієнтів Національного реабілітаційного центру UNBROKEN (Незламні), які за станом здоров’я можуть лікуватися амбулаторно та жити поза межами лікарні разом зі своїми родинами, або ж проходять реабілітацію. Як зазначили на відкритті, серед мешканців соціального житла будуть переважно особи з інвалідністю, тож будинки облаштовуватимуть так, щоб вони були повністю доступними для них. Це буде тимчасове житло для людей, які отримали травми під час війни, та приїхали до Львова лікуватися, проходити реабілітацію та протезування в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN. І таку можливість матимуть не тільки військовослужбовці та ветерани війни, а й цивільні особи, які постраждали від війни. Тут вони зможуть жити, поки чекають на виготовлення протеза або проходять перший гострий період соціальної адаптації, коли лікарню потрібно відвідувати лише для проходження медичних процедур. Винаймати житло наразі у Львові надто дорого й тому таке комфортабельне соціальне житло постраждалим від війни дуже допоможе.

Про це розповіла керівниця пресцентру Львівської міської ради Ірина Сало.

За її словами, житловий комплекс соціального житла на вулиці Миколайчука передбачає будівництво 8 шестиповерхових будинків обладнаних ліфтами та усіма зручностями. У кожному з них буде по 24 переважно двокімнатних квартири. Цього достатньо для тимчасового проживання понад 60 людей, які лікуються в UNBROKEN. А загалом у комплексі після завершення будівництва зможе одночасно проживати до 700 осіб.

Як пояснила речниця Львівської міської ради, національний реабілітаційний центр UNBROKEN — це один з найбільших медичних центрів України, створений на базі першого медичного об’єднання Львова, в якому лікуються постраждалі від війни зі всієї України. У Центрі працює понад тисяча медиків, а від початку повномасштабної війни у ньому пролікувалося понад 19 тисяч постраждалих від війни з усіх регіонів України.

Перші мешканці соціального будинку

Серед перших мешканців соціального будинку були подружня пара Іван та Лариса. Дружина пораненого військового каже, що найбільше у лікарняних палатах їм не вистачало домашньої їжі та родинного затишку. Іван воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, а поранення отримав наприкінці 2023 року на Донецькому напрямку — коли вивозив побратимів на позицію, їхню автівку атакував дрон-камікадзе. Поранення було важким — уламки понівечили руку, ногу та обличчя. Він втратив кінцівку та залишився майже незрячим. Понад 4 місяці захисник перебуває в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN, займається з фізичними терапевтами та готується до протезування. Він чекає на біонічний протез руки та проходить реабілітацію після чергової операції. Весь цей час поруч з чоловіком знаходиться його дружина Лариса. До поселення у новозбудоване соціальне житло вони буквально спали на одному ліжку в лікарняній палаті.

— Н а такому ліжку , як тут , спати просто шикарно. Ми от вчора лягли й просто лежимо і «вау». Воно таке велике і м’яке, — зауважила Лариса.

За її словами подружжя приємно вражене тим, наскільки увесь простір соціального житла є продуманим для потреб людей з інвалідністю — до найменших деталей.

— У нас є електричне крісло і воно досить велике й важке. Мене цікавило як ми потраплятимемо на свій поверх та чи завжди працюватиме ліфт. А тут він може сам себе обслуговувати. Сам собі з аварити чаю, дістати щось з холодильника чи випрати речі. Поїсти, туалет-душ, поспати — велике двоспальне ліжко, куди він самостійно може лягти й встати з нього, — розпові ла Лариса.

Загалом цей багатофункціональний житловий комплекс слугує тимчасовим житлом для людей, які постраждали внаслідок війни та проходять реабілітацію в центрі UNBROKEN, протягом місяця. Проте є можливість продовження цього терміну, залежно від потреби в реабілітації та соціальній адаптації після поранень. Тут постраждалі можуть проживати разом зі своїми рідними.

Хто профінансував проєкт та що зробила Львівська громада

За словами речниці Львівської міської ради Ірини Сало, на реалізацію проєкту з будівництва 8-ми соціальних будинків було залучено 19,5 млн євро грантової допомоги від Європейського Союзу. Він реалізований під управлінням НЕФКО. А Львівська громада за власний кошт проклала усі комунікації до житлового комплексу.

Він знаходиться на околиці Львова в 15 хвилинах неспішної ходьби від медичного центру UNBROKEN. А трохи далі за житловим комплексом минулого року відкрили сучасний Центр протезування та Ортезування «Незламні».

У першому збудованому будинку, який вже почали заселяти, кожна квартира з кухнею та санвузлом, які повністю облаштовані для людей з інвалідністю. У кожній квартирі є тривожна кнопка виклику адміністратора.

В укритті будинку облаштований спільний простір, де мешканці зможуть спілкуватися. А на терасі буде громадський простір для спільних заходів. Адже одне із завдань цього житлового комплексу - розвивати взаємопідтримку, залучати до активностей та соціалізувати мешканців.

Проживання в будинку повністю безкоштовне — за усі комунальні послуги сплачує громада. Однак за правилами проживання мешканцям заборонено вживати алкоголь та наркотичні речовини. За такі випадки з ними можуть розірвати контракт на проживання.

Для потреб мешканців соціального будинку у Львові продовжили один з маршрутів громадського транспорту. Відтепер автобус за маршрутом № 46 має чотири додаткові зупинки, зокрема біля соціального житлового комплексу та Центру протезування та Ортезування.

Гарний приклад для інших регіонів

На відкритті першого соціального будинку усі говорили про те, що головним завданням комплексу соціального житла у Львові є допомога постраждалим від війни пройти перший період адаптації після поранень у сприятливому середовищі та легше адаптуватися до нових реалій.

На брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий подякував Європейському Союзу та його послу в Україні пані Катарині Матерновій у підтримці поранених ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб через житлові проєкти.

— 19 грудня 2022 року ми з п ані послом Європейського Союзу в Україні підписали угоду стосовно будівництва цього комплексу . Рік тому, коли тут ще було голе поле, ми приїхали та заклали капсулу . Тоді багато хто не вірив, що це взагалі можливе. Пройшов рік і сьогодні ми відкриваємо першу частину будівництва. Тут буде мешкати 700 українців, які постраждали від війни. Це буде центр для тимчасового проживання. Перших пацієнтів ми вже поселили. Кожна доля — це окрема історія , окрема книжка. Хочу ще раз подякувати Катерині Матерновій, бо це її ініціатива та її лідерство . Ми просто взяли усе це й зібрали до купи , — розповів Андрій Садовий.

Він також висловив подяку Міністерству розвитку громад та територій України та Львівській обласній військовій адміністрації, які сприяли реалізації цього проєкту.

— Ми таким чином показуємо гарний приклад для інших регіонів, як правильно будувати співпрацю з Європейським Союзом та його структурами. Це не так легко, там є серйозна бюрократія, але вона дає можливість отримати у кінцевому результаті хорошу якість та гарні умови проживання — це як класичний чотирьох зірковий готель. І багато з тих, хто бачили ці умови, мали жаль, що у них вдома не так. Друзі мої, ті люди які зазнали на війні травм та поранень, повинні мати гідні умови для проживання , — резюмував Андрій Садовий.

Його доповнила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

— Це дуже гарний приклад того, як наші європейські партнери, обласна адміністрація та органи місцевого самоврядування можуть швидко реалізувати якісний проєкт. Я впевнена, що нам необхідно масштабувати подібного роду проєкти та реалізовувати їх не тільки у Львові, а й в інших регіонах. В ін стане гарним прикладом того, що ми плануємо започаткувати за підтримки Європейського С оюзу — будівництво соціального муніципального житла. І цей проєкт показує яким чином це може бути реалізовано в досить короткий термін у разі залучен ня орган ів місцевого самоврядування, які беруть на себе лідерство, — зазначила вона.

Про соціальне значення цього проєкту на брифінгу також наголосив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

— Здійснюючи такі проєкти, ми показуємо нашу повагу до українських воїнів. Не тільки до тих, хто зараз воює в окопах, а й тих, хто потребує турботи та допомоги, повертаючись до дому. Більше б таких проєктів у кожній громаді. І звичайно треба на рівні держава, Європейського Союзу думати про комунальне, соціальне житло, як загальнодержавну програму. Тому що Україна сама не справиться з цим навантаженням. І саме територіальні громади мають бути таким осередком, з якими мають працювати Кабмін та Єврокомісія для проявлення турботи про наших захисників і захисниць. Дякую Європейському Союзу за цей проєкт та надіюся, що їх буде більше , — сказав Максим Козицький.

У Центр і протезування черг майже немає

Після відкриття першого будинку соціального житла посолку ЄС в Україні Катарину Матернову та усіх журналістів запросили відвідати сучасний Центр протезування та ортезування «Незламні» Національного реабілітаційного Центру UNBROKEN Першого медоб’єднання Львова, який відкрили у травні 2024 року.

У цьому Центрі не лише виготовляють протези, а й навчають спеціалістів з усієї України.

Загальна площа Центру, який збудували за фінансування уряду Німеччини — 1 000 кв. м. Тут є все необхідне обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг. Крім кімнат для зняття мірок, виготовлення, випробування та примірки штучних кінцівок, у Центрі також облаштовані лабораторія ходьби, аудиторія для навчань спеціалістів та внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів. Усе це було збудовано минулого року лише за 4 місяці! Центр став першим в Україні, що відповідає усім міжнародним стандартам з ортопедії та протезування.

Під час спілкування з Катариною Матерновою керівник Центру протезування Владислав Сіховський розповів, що вартість виготовлення механічного протеза ноги, залежно від складності, може становити до 10 тисяч євро, а якщо це біонічний протез, то його вартість у декілька разів вища.

Потужності Центру протезування та ортезування дозволяють виготовляти та встановлювати близько 1200 протезів на рік. У Львові їх виготовляють не тільки для українських військових, а й для воїнів інтернаціонального легіону.

На питання «Кременчуцького Телеграфа», чи великі черги на протезування, Владислав Сіховський відповів, що черг на протезування нижніх кінцівок наразі немає, а на верхні кінцівки черга є, але чекати потрібно не довше місяця.

— Р аніше були великі черги, але ми збільшили кількість протезистів з 2 до 12 і зараз черг майже немає. Постійно з більшуємо команду. По матеріалах для протезів проблем також немає — ми працю ємо по трьох різних системах закуп івлі матеріалів. Спочатку вони були повністю благодійні, а на цей час закуповуємо і за власн ий кошт, а потім робимо відшкодування через Ф онд соцзахисту , — пояснив керівник Центру.

За його словами, послуги протезування у Центрі можуть отримати не тільки поранені військові та цивільні, які постраждалі від війни, а й інші українці, які втратили кінцівки внаслідок хвороби або нещасного випадку.

— Н априклад хворі на цукровий діабет, які втратили кінцівки . Якщо вони пройшли колишній МСЕК , зараз це експертні комісії, і у висновках зазначено, що вони потребують протезування, то ми надаємо такі послуги, — пояснив Владислав Сіховський .

До речі, отримати інформацію щодо лікування та протезування в Національному реабілітаційному центру UNBROKEN можна на сайті центру за посиланням.

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Нагадаємо, у Кременчуці також є досвід співпраці з міжнародними організаціями у справі допомоги постраждалим від війни. «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що міськвиконком у серпні 2022 року виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 898 тис. грн на поточний ремонт та матеріали для облаштування гуртожитку для переселенців у Крюкові. Будівельні та ремонтні роботи у гуртожитку на вул. Приходька, 37 фінансували з міського бюджету. Усього на ремонт гуртожитку було витрачено понад 3 млн грн. Роботи виконало КП «Союзрембуд». З меблюванням кімнат та обладнанням інших приміщень допомагав UNICEF — 1,5 млн грн надала агенція ООН у справах біженців.

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Водночас цей відремонтований гуртожиток для вимушених переселенців не є доступним для людей з інвалідністю — один вихід з будівлі досі не облаштований пандусами чи підйомниками. Про це 14 лютого на сесії Кременчуцької міської ради заявила депутатка Інна Петренко.