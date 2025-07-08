У Кременчуці патрульні затримали водія без прав і з ознаками сп’яніння

На вулиці Покровській патрульні зупинили мопед Spark, водій якого не мав права керування транспортним засобом і був обмежений у цьому праві. Під час перевірки в нього також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Про це 8 липня повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За інформацією поліціянтів, чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.
Водія відсторонили від подальшого керування транспортом.
Нагадаємо, що на минулому тижні в Кременчуці патрульна поліція виявила 23 п’яних водія.
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