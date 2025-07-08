У Кременчуці патрульні затримали водія без прав і з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 137

На вулиці Покровській патрульні зупинили мопед Spark, водій якого не мав права керування транспортним засобом і був обмежений у цьому праві. Під час перевірки в нього також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Про це 8 липня повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За інформацією поліціянтів, чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.

На порушника склали кілька адміністративних протоколів:

за ч.1 ст.130 КУпАП — за відмову від огляду на сп’яніння;

за ч.3 ст.126 КУпАП — за керування з обмеженим правом;

за ч.2 ст.126 КУпАП — за відсутність права керування.

Водія відсторонили від подальшого керування транспортом.