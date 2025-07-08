На автодорозі Полтава-Олександрія у ДТП загинула людина — рятувальники ДСНС деблокували тіло

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Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку учора пізно ввечері

Учора, 7 липня, на автодорозі Полтава-Олександрія поблизу села Миргородщина сталася дорожньо-транспортна пригода в якій загинула людина. Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку о 23.05. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

На місце ДТП був направлений черговий караул рятівників. Працівники ДСНС провели відключення акумуляторної батареї автомобіля та за допомогою аварійно-рятувального інструменту провели деблокування тіла чоловіка.