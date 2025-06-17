У Кобеляцькій громаді сталася аварія на лінії електропередач: громадяни лишилися без світла

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 124

У Коебляцькій громаді сталася аварія на лінії електромереж: громадяни лишилися без світла. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, нині без світла перебувають 270 побутових та 35 юридичних споживачів.

Аварійні бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії, — наголошує Когут.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок падіння уламків збитого безпілотника без світла лишилися 43 побутових та 5 юридичних споживачі. Упродовж дня світло користувачам відновили.