На Полтавщині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві дворічної дитини

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 458

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства малолітньої дівчинки, що сталося у лютому в Решетилівці. Про це повідомив начальник Головного управління поліції області Євген Рогачов.

У вчиненні злочину обвинувачується 27-річний співмешканець матері дитини.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, за даними слідства, вночі чоловік спочатку кулаками побив дворічну доньку своєї співмешканки, а потім вдарив її головою об стіну. Так він намагався заспокоїти дитину, яка плакала і заважала спати.

Вгамувавши гнів та усвідомлюючи, що дівчинка не подає ознак життя, він через вікно будинку витягнув тіло і переніс до літньої кухні, де замотав у ковдру, накрив матрацами й побутовими речами.

Вранці його затримали правоохоронці.

Обвинувальний акт за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, про зникнення 2-річної Адріани Малишевської поліцію повідомила її матір 22 лютого.

Зниклу дитину поліція знайшла того ж дня мертвою в господарській будівлі на території домоволодіння, де жінка жила разом зі своїм співмешканцем. На тілі дівчинки виявили ознаки насильницької смерті.

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві дворічної дитини. Було відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного у вбивстві дитини взяли під варту.