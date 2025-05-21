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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві дворічної дитини

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 458

 

Про вбивство дитини стало відомо 22 лютого

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства малолітньої дівчинки, що сталося у лютому в Решетилівці. Про це повідомив начальник Головного управління поліції області Євген Рогачов.
У вчиненні злочину обвинувачується 27-річний співмешканець матері дитини. 

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, за даними слідства, вночі чоловік спочатку кулаками побив дворічну доньку своєї співмешканки, а потім вдарив її головою об стіну. Так він намагався заспокоїти дитину, яка плакала і заважала спати.
Вгамувавши гнів та усвідомлюючи, що дівчинка не подає ознак життя, він через вікно будинку витягнув тіло і переніс до літньої кухні, де замотав у ковдру, накрив матрацами й побутовими речами.

Вранці його затримали правоохоронці.

 

Обвинувальний акт за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, про зникнення 2-річної Адріани Малишевської поліцію повідомила її матір 22 лютого.
Зниклу дитину поліція знайшла того ж дня мертвою в господарській будівлі на території домоволодіння, де жінка жила разом зі своїм співмешканцем. На тілі дівчинки виявили ознаки насильницької смерті.

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві дворічної дитини. Було відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного у вбивстві дитини взяли під варту.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини вбивство обвинувачені Решетилівка дитина дівчинка
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