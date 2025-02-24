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Надзвичайні новини

На Полтавщині підозрюваного у вбивстві дворічної дитини взяли під варту

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 300

 Суд обрав запобіжний захід 27-річному чоловіку

24 лютого у Полтаві Шевченківський (Октябрський) районний суд обрав запобіжний захід для 27-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві дворічної дівчинки в місті Решетилівка. Його взяли під варту строком на 59 діб без права внесення застави.

Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Раніше поліція Полтавщини повідомляла про затримання чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві малолітньої дитини. Наразі триває досудове розслідування.

Про зникнення 2-річної Адріани Малишевської поліцію повідомила її матір 22 лютого.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство взяли під варту
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