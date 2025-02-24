У Кременчуці діє Рада з питань внутрішньо переміщених осіб: чим вона займається

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 115

У Кременчуці із 2023 року діє Рада з питань внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні, 24 лютого, члени Ради зібралися на засідання після тривалої перерви, аби обговорити плани подальшої роботи та вирішити нагальні питання, які тубрують переселенців.

Головою Ради є заступниця міського голови Ольга Усанова, а заступником голови Ради — депутат Геннадій Іванян. До ради також входять представники виконкому, департаментів та управлінь Кременчуцької міськради, члени громадських організацій та благодійних фондів, а також представники громад з окупованих областей України — зокрема Маріуполя, Авдіївки, Бахмута, Попасної, Торецька, Лисичанська.

Символічно Рада зібралася у день третьої річниці повномасштабного вторгнення. Тож на початку засідання Ольга Усанова пригадала, як Кременчук три роки тому зустрічав, приймав та розміщав переселенців. Селити внутрішньо переміщених осіб почали у гуртожитках на вулиці Єднання України. А згодом місто почало виділяти кошти, аби робити ремонти у кімнатах та селити там громадян, які потребували житла.

Усім внутрішньо переміщеним особам видавали тоді продуктові набори, годували у соціальних їдальнях.

Нині ж у Кременчуці, за словами Усанової, зареєстровані 31 тисяча 82 переселенці, а через центр тимчасового розміщення від початку війни пройшли близько 15 тисяч громадян.

Як повідомив депутат Іванян, незабаром у місті запрацює міський хаб, спрямований на допомогу та підтримку внутрішньо переміщеним особам — він ініціював його створення під час одного із засідань сесії Кременчуцької міськради.

Він також розповів, що разом із міським головою Віталієм Малецьким уже узгодили приміщення, де цей хаб знаходитиметься, а також переглянули кілька ділянок, де можна почати будувати нові будинки для переселенців.

Разом із представниками переміщених громад члени виконкому та структурних підрозділів обговорили нагальні питання, які турбують переселенців — у сфері охорони здоров’я, освіти, компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло, питання поселення у місті та дозвілля для дітей і дорослих.

Надалі Рада планує збиратися орієнтовно раз на квартал, аби продовжити працювати над покращенням життя переселенців у Кременчуці.

Нагадаємо, у липні 2024 року у Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців із окупованого Маріуполя під назвою «ЯМаріуполь».

Зазначимо також, що за словами директора депаратменту житлово-комунального господарства станом на січень у Кременчуці була 71 кімната, де можна було б розмістити переселенців. Проте усі вони в незадовільному стані і потребують ремонту.