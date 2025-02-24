Ветерани війни отримають додатковий захист від колекторських компаній нарівні з військовослужбовцями

Ветерани війни зможуть уникати небажаних контактів із колекторами та кредиторами. Уряд погодив зміни до закону «Про споживче кредитування», ініційовані Мінветеранів, які розширюють захист для Захисників і Захисниць.
Кредиторам і колекторським компаніям заборонять самостійно виходити на зв’язок із ветеранами, якщо ті офіційно повідомлять, що не бажають отримувати такі дзвінки. Це ж право матимуть близькі ветеранів, їхні представники, поручителі чи спадкоємці.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
У законопроєкті пропонується включити ветеранів війни до переліку захищених категорій громадян, щодо встановлення обов’язку кредитодавців та колекторських компаній не взаємодіяти за власною ініціативою з особою, яка повідомила про свою належність до ветеранів війни, або щодо належності такої особи до ветеранів війни повідомили її близькі особи, її представники, спадкоємці, поручителі, майнові поручителі або треті особи.
Чинний закон передбачає захист від спілкування із кредитодавцями та колекторськими компаніями для діючих військовослужбовців та їхніх родин. Однак ветерани війни досі не віднесені до переліку захищених категорій, а це створює додаткові фінансові труднощі для них та їхніх рідних.
Законопроєкт передано до Верховної Ради України для подальшого розгляду та ухвалення. Детальніше із документом можна ознайомитися за посиланням.
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