У Миргородському районі від російської атаки виникла пожежа — ДСНС

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 701

До робіт залучили 153 рятувальників з різних областей України

Рятувальники загасили пожежу, що виникла внаслідок удару армії РФ по промисловому об’єкту в Миргородському районі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій 24 лютого.

До робіт залучили 153 рятувальників із Полтавського, Черкаського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, а також 51 одиницю техніки.