У Миргородському районі від російської атаки виникла пожежа — ДСНС

Рятувальники загасили пожежу, що виникла внаслідок удару армії РФ по промисловому об’єкту в Миргородському районі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій 24 лютого.
До робіт залучили 153 рятувальників із Полтавського, Черкаського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, а також 51 одиницю техніки.
Нагадаємо, 20 лютого на промисловому об’єкті у Полтавському районі виникла пожежа внаслідок російського обстрілу.
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