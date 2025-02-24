Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 25 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Миру, 13, 19, 27-37

просп. Лесі Українки, 18

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

пров. Рівненський, 8А

вул. Небесної Сотні, 4В, 9, 11

вул. Університетська, 11, 39, 41/3

пров. Вагонобудівний, 7-22

пров. Грузинський, 11-27

вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56

вул. Ліщинова, 1А-46

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39

вул. Софіївська, 41/26-55/35

вул. Чорноморська, 5-24/35

вул. Кавалерійська, 1/56-11А

вул. Олександріївська, 28-89

пров. Транспортний, 1-28

пров. Шкільний, 18/5

пров. Архипа Тесленка, 2

пров. Будівельний, 4, 7

пров. Василя Стефаника, 1/3-27

вул. Зарічна, 1/9-46/5

пров. Капітана Мехеди, 1-7/1

туп. Сінний, 2-30

вул. Цегельна, 1-35

вул. Ігоря Сікорського, 1-41

вул. Ракетна, 9. З 8.00 до 19.00 туп. Урожайний, 2

вул. Київська, 64-80, 121

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40

просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліса-Горського, 3-10.

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