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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 362

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 25 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Миру, 13, 19, 27-37
  • просп. Лесі Українки, 18
  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
  • пров. Рівненський, 8А
  • вул. Небесної Сотні, 4В, 9, 11
  • вул. Університетська, 11, 39, 41/3
  • пров. Вагонобудівний, 7-22
  • пров. Грузинський, 11-27
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
  • вул. Ліщинова, 1А-46
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
  • вул. Софіївська, 41/26-55/35
  • вул. Чорноморська, 5-24/35
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Олександріївська, 28-89
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5
  • пров. Архипа Тесленка, 2
  • пров. Будівельний, 4, 7
  • пров. Василя Стефаника, 1/3-27
  • вул. Зарічна, 1/9-46/5
  • пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
  • туп. Сінний, 2-30
  • вул. Цегельна, 1-35
  • вул. Ігоря Сікорського, 1-41
  • вул. Ракетна, 9.

З 8.00 до 19.00

  • туп. Урожайний, 2
  • вул. Київська, 64-80, 121
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29, 33
  • вул. Перекопська, 40
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії
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