Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 25 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Миру, 13, 19, 27-37
- просп. Лесі Українки, 18
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Небесної Сотні, 4В, 9, 11
- вул. Університетська, 11, 39, 41/3
- пров. Вагонобудівний, 7-22
- пров. Грузинський, 11-27
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
- вул. Ліщинова, 1А-46
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
- вул. Софіївська, 41/26-55/35
- вул. Чорноморська, 5-24/35
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександріївська, 28-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- пров. Архипа Тесленка, 2
- пров. Будівельний, 4, 7
- пров. Василя Стефаника, 1/3-27
- вул. Зарічна, 1/9-46/5
- пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
- туп. Сінний, 2-30
- вул. Цегельна, 1-35
- вул. Ігоря Сікорського, 1-41
- вул. Ракетна, 9.
З 8.00 до 19.00
- туп. Урожайний, 2
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
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