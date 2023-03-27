На Полтавщині безвісти зник Борис Слуцький

Сьогодні, 27 березня, На Полтавщині, у селі Новоселівка, безвісти зник 81-річний Слуцький Борис Михайлович. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Як стало відомо, чоловік пішов з дому та досі не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд 80-85 років, зріст близько 160-170 см, худорлявої статури. Має коротке сиве волосся та сіро-блакитний колір очей. На момент зникнення був одягнутий у чорну зимову куртку, сині спортивні штани з червоною смужкою та гумові чорні капці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.