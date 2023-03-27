На Полтавщині безвісти зник Борис Слуцький

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 411

Пішов з дому та не повернувся

Сьогодні, 27 березня, На Полтавщині, у селі Новоселівка, безвісти зник 81-річний Слуцький Борис Михайлович. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як стало відомо, чоловік пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 80-85 років, зріст близько 160-170 см, худорлявої статури. Має коротке сиве волосся та сіро-блакитний колір очей. На момент зникнення був одягнутий у чорну зимову куртку, сині спортивні штани з червоною смужкою та гумові чорні капці.

Якщо вам відома інформація про цю людину, що допоможе пришвидшити її розшук, повідомте до поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-48-55-002, 066-59-31-843 або за номером 102.