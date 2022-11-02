У Кременчуці всю ніч шукали 15-річну дівчину, яка пішла з реабілітаційного центру

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 332

Телефонний зв'язок з нею був відсутній

Вчора, 1 листопада, близько 21.00 до поліції за допомогою звернулися педагоги Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які повідомили про зникнення 15-річної дівчини. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління поліції.

Зі слів заявників, дівчина близько 19.00 пішла із закладу та не повернулась. Телефонний зв'язок з нею відсутній.

Олександр Холондович начальник Кременчуцького районного управління поліції повідомив:

- Отримавши інформацію про зникнення неповнолітньої дівчини, на її пошуки ми негайно залучили максимальну кількість особового складу поліції. Встановили коло друзів, з ким спілкувалася дівчина, та місця можливого її перебування. Пошукові заходи тривали всю ніч. Сьогодні, 2 листопада, близько 9.00, неповнолітню знайдено.

Дівчина перебувала у друзів на Молодіжному. З нею все добре. Наразі поліцейські повернули дівчину до реабілітаційного центру.

Обставини цієї події з’ясовують ювенальні поліцейські Кременчуцького райуправління.