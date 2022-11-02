У Кременчуці всю ніч шукали 15-річну дівчину, яка пішла з реабілітаційного центру 

Вчора, 1 листопада, близько 21.00 до поліції за допомогою звернулися педагоги Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які повідомили про зникнення 15-річної дівчини. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління поліції.
Зі слів заявників, дівчина близько 19.00 пішла із закладу та не повернулась. Телефонний зв'язок з нею відсутній.
Олександр Холондович начальник Кременчуцького районного управління поліції повідомив:
Дівчина перебувала у друзів на Молодіжному. З нею все добре. Наразі поліцейські повернули дівчину до реабілітаційного центру.
Обставини цієї події з’ясовують ювенальні поліцейські Кременчуцького райуправління.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер