У Кременчуці розшукують 15-річну Тахміну

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 528

Якщо знаєте щось про неї — повідомте в поліцію

Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області розшукується безвісно зникла 15-річна Тахміна Амірджонівна Мошенець, яка 1 листопада пішла з центру соціально-психологічної реабілітації дітей та не повернулась. Про це повідомила пресслужба поліції.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, худорлявої статури, зріст 160 см, сіро-голубі очі, темне волосся.

Одягнена: чорний костюм з зеленими вставками, темні кросівки.

Будь-яку інформацію стосовно зниклої повідомляйте за телефоном: 0997933504.