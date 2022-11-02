У Кременчуці розшукують 15-річну Тахміну

Якщо знаєте щось про неї — повідомте в поліцію
Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області розшукується безвісно зникла 15-річна Тахміна Амірджонівна Мошенець, яка 1 листопада пішла з центру соціально-психологічної реабілітації дітей та не повернулась. Про це повідомила пресслужба поліції.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, худорлявої статури, зріст 160 см, сіро-голубі очі, темне волосся.
Одягнена: чорний костюм з зеленими вставками, темні кросівки.
Будь-яку інформацію стосовно зниклої повідомляйте за телефоном: 0997933504.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер