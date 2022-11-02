На Полтавщині введений графік погодинних відключень (ГПВ) споживачів електроенергії. Він діятиме сьогодні до кінця доби. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Це перший день, коли в області застосували саме погодинні, а не аварійні відключення.
Відповідно до ГПВ область розділена на три черги, які вимикають у визначений час. Поділ на черги. У ньому зазначені населені пункти та вулиці. Графік вимкнень на листопад. Тут вказані день і час вимкнення світла для кожної черги.
Ворог продовжує бити по енергоінфраструктурі України. І ці удари в графіках передбачити неможливо. Тож усі маємо бути готовими, що в разі необхідності масштабного зниження рівня енергоспоживання в області можуть застосувати й аварійні відключення.
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», 2 листопада з 6.30 через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми ЧАСТКОВО відсутнє електропостачання у наступних частинах міста: центральна, нагірна, Молодіжний, Занасип, Крюків.
Доповнено:
Через напружену ситуацію в енергосистемі «Укренерго» застосувало аварійні відключення в кількох областях України. Це стосується і Полтавщини.
Як повідомили в «Полтаваобленерго», з 10.46 в області почалися аварійні відключення світла. Дія графіку погодинного відключення тимчасово припинена.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер