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Топ новина, Кременчук, Полтавщина

В області почалися аварійні відключення світла (доповнено)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 793

 

У центрі, нагірній частині, на Молодіжному, Занасипі та в Крюкові немає світла

На Полтавщині введений графік погодинних відключень (ГПВ) споживачів електроенергії. Він діятиме сьогодні до кінця доби. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

Це перший день, коли в області застосували саме погодинні, а не аварійні відключення. 

Відповідно до ГПВ область розділена на три черги, які вимикають у визначений час. Поділ на черги. У ньому зазначені населені пункти та вулиці. Графік вимкнень на листопад. Тут вказані день і час вимкнення світла для кожної черги.

Де на Полтавщині відключатимуть електроенергію у листопаді

Ворог продовжує бити по енергоінфраструктурі України. І ці удари в графіках передбачити неможливо. Тож усі маємо бути готовими, що в разі необхідності масштабного зниження рівня енергоспоживання в області можуть застосувати й аварійні відключення.

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», 2 листопада з 6.30 через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми ЧАСТКОВО відсутнє електропостачання у наступних частинах міста: центральна, нагірна, Молодіжний, Занасип, Крюків.

Доповнено: 

Через напружену ситуацію в енергосистемі «Укренерго» застосувало аварійні відключення в кількох областях України. Це стосується і Полтавщини.

Як повідомили в «Полтаваобленерго», з 10.46 в області почалися аварійні відключення світла. Дія графіку погодинного відключення тимчасово припинена.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: графік відключень
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