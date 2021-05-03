На Полтавщині за вихідні поліція склала два десятки протоколів на п'яних водіїв

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Їх ловили ледь не у кожному районі

На Полтавщині за вихідні поліція склала два десятки протоколів на п'яних водіїв, повідомляє пресслужба поліції.





Факти керування у стані алкогольного сп’яніння у святкові дні травня фіксували у більшості районів області. Відносно водіїв працівники секторів реагування патрульної поліції склали протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Нагадаємо, що з 17 березня за керування автомобілем напідпитку вперше суд може призначити 17 тисяч гривень штрафу та позбавити права керування на 1 рік.





Якщо протягом року автомобіліста вдруге притягнуть до адмінвідповідальності, за скоєне йому доведеться заплатити вже 34 тисячі гривень та забути про кермо на 3 роки (адже суд позбавить права керування). Окрім того, є вірогідність, що транспортний засіб можуть за рішенням суду оплатно вилучити – реалізувати на аукціоні, а отримані кошти повернути власнику.





Якщо водій втретє порушить Закон і керуватиме автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, штраф зросте до 51 тисячі гривень. Строк позбавлення права керування збільшиться до 10 років, а сам транспортний засіб конфіскують. Але цього разу вже безоплатно.





Слід зазначити, що ч. 2 та 3 ст. 130 КУпАП зі змінами передбачає альтернативу штрафним санаціям – адміністративний арешт, який суд може призначити з урахуванням майнового стану порушника. До 10 діб – за друге таке правопорушення, до 15 діб – якщо водій вже двічі потрапляв у «поле зору» правоохоронців.