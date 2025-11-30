На Полтавщині засудили учасника банди, яка 5 років тому підірвала авто «Укрпошти» й викрала понад 2,6 млн грн

Сьогодні, 10:03

Суд затвердив угоду про визнання винуватості: чоловік отримав 10 років і 1 місяць за бандитизм, замах на вбивство та розбій

На Полтавщині суд виніс вирок учаснику озброєної банди, яка у 2020 році підірвала службовий автомобіль «Укрпошти» та викрала з нього понад 2,6 мільйонів гривень. Про це стало відомо із вироку Подільського районного суду Полтави від 19 листопада 2025 року.

За матеріалами суду, організатором банди був працівник Полтавської дирекції «Укрпошти», який супроводжував цінні вантажі й добре знав маршрути, час руху та порядок охорони готівки. Він залучив до групи кількох знайомих, серед них — обвинуваченого у даному провадженні, уродженця Лубен.

Банда готувала напад заздалегідь: учасники виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі тротилу, підібрали зброю, бронежилет і автомобіль для втечі. Засуджений забезпечив групу транспортом, зброєю, брав участь у виготовленні «саморобки» та маскуванні авто.

Напад на авто «Укрпошти»

7 липня 2020 року біля дороги між селами Тишки та Ждани Лубенського району злочинці підірвали службовий автомобіль «Укрпошти», який їхав маршрутом Лубни–Лохвиця. У машині були водій та листоноша-охоронець із табельним пістолетом Макарова.

Вибух змусив водія зупинити авто. Обох працівників поранило осколками.



За висновками експертів, водій отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема втратив око, дістав численні поранення обличчя, голови, тулуба та кінцівок. Листоноша зазнала ушкоджень середнього ступеня тяжкості, зокрема численних осколкових поранень і контузії.

Поки потерпілі були у шоковому стані, учасники банди, погрожуючи зброєю, відібрали в листоноші табельний пістолет Макарова з боєприпасами, відкрили багажне відділення й заволоділи 33 мішками з грошима. Загальна сума, за даними суду, становила 2 мільйони 699 тисяч 50 гривень. Після цього вони завантажили мішки до підготовленого автомобіля ВАЗ-2108 і втекли польовими дорогами.

Викрадені гроші, зброю та інші речові докази передали організатору групи, який сховав їх у дачному будинку.

У чому саме визнали винним

Суд визнав чоловіка винним у тому, що він:

брав участь в озброєній банді (бандитизм);

разом з іншими учасниками незаконно виготовив вибуховий пристрій;

вчинив закінчений замах на вбивство двох осіб з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб;

взяв участь у розбійному нападі, під час якого банда заволоділа грошима в особливо великих розмірах;

у складі групи заволодів табельною вогнепальною зброєю та боєприпасами;

незаконно придбав, переробив, зберігав та передавав вогнепальну зброю.

Покарання та пом’якшуючі обставини

Між обвинуваченим і прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Чоловік повністю визнав свою участь у злочинах, погодився співпрацювати зі слідством та дав покази проти інших учасників банди.

Серед пом’якшуючих обставин суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, несудимість, наявність малолітньої дитини та часткове відшкодування шкоди: потерпілим працівникам «Укрпошти» він виплатив по 10 тисяч гривень. Обтяжуючих обставин суд не встановив.

За сукупністю статей Кримінального кодексу й за погодженням сторін суд остаточно призначив покарання у виді 10 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Строк відбування рахуватимуть з урахуванням перебування під вартою з 10 липня 2020 року.

Кримінальне провадження щодо інших учасників банди продовжує розглядатися окремо.