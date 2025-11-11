Полтавщина могла залишитися без опалення: СБУ затримала агента російської розвідки, який планував підірвати газопровід

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту, який готував агент російської воєнної розвідки (ГРУ). За даними СБУ, чоловік планував підірвати магістральний газопровід на сході України, що забезпечує теплопостачання частини Харківської та Полтавської областей. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, російський агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів. Агентом виявився безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору окупантів, коли писав антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

У соцмережах на нього вийшов бойовик так званого «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ. За його інструкціями чоловік придбав складові для вибухівки та власноруч виготовив СВП. Для конспірації він облаштував підпільний «цех» у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини.

Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агента та затримала його на фінальному етапі збирання бомби. Під час обшуків у затриманого вилучено споряджений СВП, а також смартфон із доказами роботи на росіян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

