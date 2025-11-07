Олена Шуляк
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві чоловік намагався сховати військовозобов'язаного у власному авто: справу передали СБУ — ОТЦК та СП

Сьогодні, 13:54 Переглядів: 1 291

Як повідомили у ТЦК, правоохоронці вже знають цього чоловіка — раніше він також намагався допомогти іншим ухилитися від служби

У Полтаві чоловік намагався приховати від представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) знайомого, який ухилявся від мобілізації. Про це повідомили в обласному ТЦК 7 листопада.


У ТЦК вказують, що автор відео, який називає себе адвокатом і підписується як Олександр Зелений, звинуватив військових і поліцію у нібито побитті його знайомого та погрозах йому особисто. Водночас на самих відео таких дій не видно, кажуть військові. На кадрах зафіксовано, як чоловік кричить і перешкоджає роботі представників ТЦК, які ведуть відеозйомку у відповідь.

Як повідомили у ТЦК, правоохоронці вже знають цього чоловіка — раніше він також намагався допомогти іншим ухилитися від служби.

Згодом було встановлено, що під іменем Олександр Зелений діє офіцер запасу, який має відстрочку від мобілізації. Інформацію про його дії передано до Служби безпеки України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталась стрілянина.


Автор: Вероніка Білодід
Теги: мобілізація ухилення від мобілізації ТЦК та СП
