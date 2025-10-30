30 жовтня на Полтавщині діють графіки знеструмлення.
Як повідомили в Полтаваобленерго о 7.16, в області застосували спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ). Причина запровадження заходів — наслідки російських атак на об`єкти енергетики.
Також з 8.00 запровадили погодинні графіки:
Згодом графік змінили на такий:
Потім графік змінили на такий:
Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України — Міненерго.
Нагадаємо, що застосовувати планові відключення не планували.
