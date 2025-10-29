Завтра на Полтавщині графіки погодинного відключення світла не плануються

Сьогодні, 22:04 Переглядів: 119

Разом з тим для підприємств із 8.00 до 22.00 застосують графік обмеження потужностей

Завтра, 30 жовтня, у Кременчуці та на Полтавщині графіки погодинного відключення світла застосовуватися не будуть. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Проте разом з тим для підприємств із 8.00 до 22.00 діятимуть графіки обмеження потужностей.

Причиною цьому є дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Керівників підприємств, установ та організацій просять дотримуватися заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2025-26 роки. Якщо цього не притримуватися, то в області можуть застосувати аварійні або погодинні відключення.