З російського полону повернувся кременчуцький воїн Олександр Михайлик

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Під час обміну військовополоненими 23 липня до України повернули 50-річного військовослужбовця з Кременчука Олександра Михайлика. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова брата військового.

Воїн потрапив у полон під час оборони Маріуполя і провів у неволі понад три роки. Брат каже, що про Олександра майже нічого не було відомо з часу, коли Маріуполь опинився в оточенні. Вдома на захисника чекають дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, 23 до України із російського полону повернулись 250 українських військових. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема із підрозділів десантно-штурмових військ, військово-морських сил, територіальної оборони, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

У Полтавській обласній військовій адміністрації зазначили, що з полону повернулось шестеро воїнів з Полтавщини.