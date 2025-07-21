На Полтавщині поліція затримала паліїв будинків родин військовослужбовців

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 992

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі

Нацполіція затримала двох чоловіків, які за завданням спецслужб РФ підпалювали будинки родичів українських військових. Одну з останніх спроб вони здійснили в Миргородському районі Полтавщини.

За інформацією Департаменту карного розшуку, палії — двоє киян, 23 та 33 років. Вони отримували інструкції через мобільні додатки, а за злочини мали отримати грошову винагороду.

Зловмисники вже діяли у Києві, на Чернігівщині, Кіровоградщині та Полтавщині. У Миргородському районі вони підклали під будинки автомобільні шини, облиті займистою рідиною, і намагалися підпалити їх «коктейлями Молотова». Ніхто не постраждав.