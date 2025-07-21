На Полтавщині поліція затримала паліїв будинків родин військовослужбовців

Нацполіція затримала двох чоловіків, які за завданням спецслужб РФ підпалювали будинки родичів українських військових. Одну з останніх спроб вони здійснили в Миргородському районі Полтавщини.
За інформацією Департаменту карного розшуку, палії — двоє киян, 23 та 33 років. Вони отримували інструкції через мобільні додатки, а за злочини мали отримати грошову винагороду.
Зловмисники вже діяли у Києві, на Чернігівщині, Кіровоградщині та Полтавщині. У Миргородському районі вони підклали під будинки автомобільні шини, облиті займистою рідиною, і намагалися підпалити їх «коктейлями Молотова». Ніхто не постраждав.
Паліїв затримали на місці. У їхньому авто знайшли речові докази, а в телефонах — переписку з російським куратором.
Слідчі Миргородського райвідділу поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.
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