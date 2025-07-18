ОВА: російські війська атакували Полтавську громаду ракетою

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Військові попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку Полтавщини

У Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли місцеві жителі.

У Повітряних силах попереджали про рух російської швидкісної цілі в напрямку Полтавщини.

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Російські війська атакували Полтавську громаду ракетою близько 20.00. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Уламки ракети впали на відкритій території. Постраждалих немає.