ОВА: російські війська атакували Полтавську громаду ракетою

У Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли місцеві жителі.
У Повітряних силах попереджали про рух російської швидкісної цілі в напрямку Полтавщини.
Російські війська атакували Полтавську громаду ракетою близько 20.00. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Уламки ракети впали на відкритій території. Постраждалих немає.
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