Нічна атака на Полтавщину: пошкоджено будинок і виникла лісова пожежа (уточнено)

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 814

Вночі 10 липня Росія вчергове атакувала Полтавщину дронами. Більшість засобів ураження збили силами та засобами ППО. У Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. Ніхто не постраждав. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Крім того, учора у Великорублівській громаді виникла лісова пожежа. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Причина загоряння встановлюється. Унаслідок пожежі без світла залишилися понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, уранці 6 липня Кременчук зазнав дронового обстрілу. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа, пошкоджено десятки об’єктів, включно з ліцеєм №4. За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП ніхто із військових не постраждав, бо у той момент там нікого не було. «Кременчуцький Телеграф» працював на місці події та поспілкувався з очевидцями.