Хто на Полтавщині обирає розкіш під час війни: закупівлі авто по 1,8 млн грн

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 540 Коментарів: 2

Автівки бізнес-класу знадобилися поліції охорони, шляховикам і посадовцям Полтавської облради. При цьому замовники підганяють тендерну документацію під конкретні марки машин

Понад рік в Україні триває війна, яка вимагає великих ресурсів для оборони та економії коштів держави, щоб їх задовольнити. Але чи всі замовники (бюджетні, державні та комунальні структури) дотримуються принципів економії? На яких авто їздять у тилу?

За допомогою модуля аналітики bi.prozorro.org ми дослідили закупівлі легкових автомобілів на Полтавщині у 2022-2023 роках. Загальна сума угод — понад 116 мільйонів гривень, у тому числі понад 13 мільйонів — з початку 2023 року.

Лідер за сумою закупівель — Нацполіція

Лідером за сумою закупівель легкових автомобілів у регіону є Головне управління Національної поліції Полтавської області. Усього із вересня 2022 року по січень 2023 року управління закупило 37 нових автомобілів спеціального призначення на 28 млн 273 тис. грн. Їх придбали без аукціонів, за процедурою звітування. Замовник скористався правом, наданим Кабміном під час військового стану — купувати товар напряму. Постачальники — ТОВ «Соллі Плюс Полтава» та ТОВ «Соллі Плюс Кременчук». Вартість кожної машини марки Renault в середньому складає 764 тис. грн.

Порівняємо ціну цих «стандартних» робочих машин Нацполіції із ціною автівок, які нещодавно купили їхні колеги із охоронної структури.

«Розумний погляд на розкіш»: звідки гроші?

Управління поліції охорони в Полтавській області 2022-2023 роках уклало 8 угод на закупівлю авто. Загальна сума цих угод — понад 19 млн грн.

Остання покупка - автомобіль Skoda SUPERB STYLE за 1 млн 727,5 тис грн (це в понад два рази дорожче, ніж робочі авто Нацполіції). Седан бізнес-класу із двигуном EURO 6 потужністю 190 к. с. придбали за процедурою відкритих торгів з особливостями.

Крім пакету «погані дороги» та сучасних систем безпеки, круїз-контролю, бортового комп’ютера, автівка оснащена шкіряним сидіннями з підігрівом, звуковою системою SOUND SYSTEM CANTON (12 динаміків, еквалайзер).

Дилерська мережа Skoda позиціонує цю автівку як «розумний погляд на розкіш». Навіщо розкіш поліції охорони? Ми попросили замовника надати обґрунтування закупівлі та запитали, на підставі чого сформована її очікувана вартість (1 млн 728 тис. грн).

На наш запит Управління поліції охорони відповіло, що Skoda SUPERB купили «з метою надійного та якісного надання охоронних послуг замовником різних форм власності». Авто призначене «для забезпечення фізичної охорони замовників». Плануючи закупівлю, провели аналіз високошвидкісних автомобілів представницького класу.

«Розглядалися автомобілі Тoyota СAMRY, Volkswagen PASSAT та Skoda SUPERB. За якісними, ціновими показниками, а одне із головніших, з метою підтримки власного виробника було прийнято рішення про придбання автомобіля Skoda SUPERB», — цитуємо відповідь на запит. Додатково Управління повідомило, що утримується за рахунок коштів від надання послуг з охорони, не є розпорядником бюджетних коштів будь-якого рівня і фінансує закупівлі за рахунок коштів від господарської діяльності.





Складальне виробництво Skoda SUPERB, дійсно, розташоване в Україні, у Закарпатській області на заводі «Єврокар», який відновив виробництво в минулому році. Проте прихильність до вітчизняного виробника не дає замовнику право орієнтуватися винятково на одну марку товару. Адже Закон «Про публічні закупівлі» передбачає принцип недискримінації учасників і забороняє вносити в тендерну документацію вимоги, що обмежують конкуренцію.

Натомість замовник ретельно прописав тендерну документацію саме під Skoda SUPERB STYLE (наприклад, декоративні молдинги STYLE, інформаційна система AMUNDSEN 8.0). І навіть назвав завантажений файл «Тендерна документація Шкода». Чому в тендерній документації вказані характеристики притаманні лише автомобілю Skoda SUPERB у пакеті STYLE? Про це ми теж питали в замовника.

Нам відповіли: тендерна документація містила інформацію, що усі посилання на характеристики «слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент». На думку замовника, цього достатньо, щоб у тендері взяли участь дилери інших марок авто.

Але насправді цього недостатньо, і ось чому.

«У випадку надання учасником еквіваленту він повинен надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником», — таку вимогу містить тендерна документація.

Та як порівнювати декоративні молдинги? Чи інформаційну систему, параметри якої не вказані — лише конкретна назва? Надмірна деталізація в тендерній документації — це дискримінаційні вимоги. Як результат, торги відбулися з одним учасником — ТОВ «Автоцентр-Полтава», дилером Skoda.

До речі, станом на 15 березня на auto.ria нова Skoda SUPERB STYLE від ТОВ «Автоцентр-Полтава» коштувала 1 млн 661 тис. грн, що на 66,5 тис. дешевше, ніж придбало Управління поліції охорони.

У 2022 році Управління за спрощеними закупівлями закупило п’ять автомобілів Skoda, вартість кожного перевищує 1 млн грн. Усього за роки війни (разом з останньою обновкою) — шість, і це рекордний на Полтавщині інтерес до дорогих авто.

Агентство місцевих доріг вибирає розкіш за бюджетні кошти

Два автомобіля Skoda Kodiaq вартістю 3 млн 728 тис. грн (тобто по 1 млн 864 тис грн за один) замовило нещодавно державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Постачальник товару — ТОВ «Автоцентр-Полтава». Закупівлю провели напряму, без використання електронної системи Prozorro після двох невдалих спроб провести відкриті торги з особливостями.

Купили ту марку авто, яка від початку фігурувала у тендерній документації. Відповідно до неї, замовнику знадобилися система система AMUNDSEN 8.0, спортивні сидіння з підігрівом, 3-спицеве багатофункціональне шкіряне спортивне кермо для радіо і телефона з підігрівом, оббивка сидінь та дверей Suedia, та інші елементи представницького авто, притаманні саме моделі Skoda Kodiaq. Тендерна документація містить надмірну деталізацію, що, по суті, є дискримінаційними вимогами.

Ми запитали в замовника: чим зумовлений вибір Skoda Kodiaq? Чому параметри конкретної моделі вказані у тендерній документації? Для яких потреб і для якої посадової особи призначене авто?

Проте замовник надав дуже дивну відповідь. З одного боку, вказав, що підприємство є неприбутковим і фінансується за рахунок бюджету. (Отже, і на авто бізнес-класу замовили за кошти платників податків.) З іншого боку, у ДП не пояснили, як витрачають бюджетні гроші, і на власний розсуд вирішили, що «запитувана інформація не є публічною, а тому підстави для надання її Агентством в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», відсутні».

Відповідь замовника прямо суперечить ЗУ «Про доступ…», на який посилається агентство, адже ст. 6 цього Закону забороняє обмежувати надання інформації про «планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти».

Засновником ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» є Полтавська обласна державна адміністрація.

Hundai-електрокар за 1,7 млн грн для посадовців облради

Завершує наш огляд розкішних авто закупівля Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель. Їхня обновка — автомобіль Hundai за 1 млн 760,4 тис. грн. Кросовер з мультимедіа, шкіряними сидіннями з підігрівом, шкіряним кермом та іншими елементами інтер’єру.

«Електроавтомобіль: Hyundai Kona Electric TOP 2-ton з літій-іонною батареєю ємністю 64 кВт» — це заголовок тендерної документації. Переможець тендеру — ТОВ «Хюндай Центр Полтава». Він же й єдиний учасник закупівлі, що дуже очікувано, враховуючи вказання на конкретну марку та модель автомобіля.

Ми також надіслали інформаційний запит замовнику з проханням пояснити вибір авто та відповісти, для яких потреб і для якої посадової особи воно призначене.

У відповіді на запит нам повідомили, що, за рішенням Полтавської облради, у листопаді 2022 року Комунальна установа передала чотири автомобілі у власність Херсонської територіальної громади для відновлення життєдіяльності деокупованих територій. А на заміну придбали нове авто для перевезення посадових осіб обласної ради.

«Таким чином, фактом передачі вказаних автомобілів зумовлена необхідність придбання нового автомобіля, який в умовах воєнного часу буде економічно вигідним, з огляду на вартість пального та вартість електроенергії. Обслуговування таких автомобілів є більш економічно вигідним, ніж обслуговування бензинових або дизельних машин», - таку відповідь нам надав директор Комунальної установи Полтавської облради Володимир Брюхань.

Наше питання про дискримінаційні умови у тендерній документації в установі проігнорували.

До речі, команда Dozorro марно шукала обґрунтування очікуваної вартості для цієї закупівлі, про що повідомила Держаудитслужбу.

Закупівлі авто на суми понад мільйон відбуваються в той час, коли волонтери по крихті збирають гроші для купівлі та ремонту автівок для військових. Рядові українці ці гроші жертвують. Ресурсів могло б бути більше, якби бюджетні, державні та комунальні структури дотримувалися принципів публічних закупівель, головний з яких — економія.

Що купували у Кременчуці

У Кременчуці дорогих нові легкові авто останнім часом не купували ні бюджетні установи, ні КП. Виконком Кременчуцької міськради у 2022 році придбав три вживані авто без використання електронної системи, тобто за прямими угодами: два Mitsubishi Outlander (по 740 тис. грн кожен) та Jeep Compass (за 640 тис. грн). Як повідомляв у своєму телеграм-каналі мер Віталій Малецький, автівки призначені для військових. Остання закупівля авто у 2023 році — вживаний автомобіль Mitsubishi L200 (пряма угода з позначкою у Prozorro «Українська визвольна війна». Судячи з примітки на договорі, опублікованому в Prozorro, авто також призначене для військових.