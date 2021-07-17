Борьба с аллергией и омоложение: в «Приднепровской» проводят плазмаферез

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 078

Что это за процедура и с какими ещё проблемами помогает справиться, читайте в нашем материале

Игорь Шаденко, старший анестезиолог и заместитель директора по лечебной работе больницы «Приднепровская», рассказал ТЪ о мембранном плазмаферезе, который выполняют в этом медицинском учреждении.

В основе процедуры – отделение плазмы от форменных элементов крови. Вместо удалённой плазмы человеку вливают физраствор, а в течении 12 часов образуется новая плазма. Таким образом за три процедуры можно полностью поменять внутреннюю среду организма, что восстанавливает его.

- Как происходит мембранный плазмаферез?

Аппарат за раз берет всего 10 мл крови и пропускает её через фильтр. Фильтр отделяет жидкую часть крови – плазму – от клеток крови, после чего их возвращают обратно в организм. Таким образом мы можем удалить 500-600 мл, даже 1 л плазмы. Процедура длится около 2 часов. Всё зависит от того, какой гематокрит – отношение жидкой части крови к клеткам: если человек обезвожен, мало жидкости в организме, то мы такую процедуру не делаем. То есть смотрим по показаниям крови.

Аппарат, выполняющий мембранный плазмаферез

Когда мы постепенно забираем плазму крови, организм так устроен, что в сосудистое русло подтягивается внеклеточная жидкость (она является временным заменителем плазмы). Когда это происходит, внеклеточная жидкость вымывает все вещества, которые нужно удалить, из тканей, органов в кровь. В этом суть. Вместе с плазмой мы удаляем не только те вещества, что находится непосредственно в крови, но и во всех внутренних органах.

Нужно сделать от 3 до 5 таких процедур. В зависимости от показаний, мы их проводим через сутки, возможно, раз в неделю.

- При каких заболеваниях плазмаферез показан?

При аутоимунных заболеваниях (простыми словами, это когда организм сам себе вредит, вырабатывая аутоантитела, и они разрушают органы-мишени, вызывая в них воспаление и болезни). К сожаление, эти антитела не выводятся из организма. Единственный препарат, который может снять воспаление органов – это гормоны. Таким людям назначают гормоны в период обострения, и заболевание немного утихает.

У меня было достаточно большое количество пациентов с аутоимунным гепатитом. Они два раза в год проходили лечение, получали гормональную терапию; и у них уже развился хронический гепатит. После плазмафереза выздоровление наступает практически полностью, потому что клетки печени быстро восстанавливаются. Убирается причина – аутоимунные антитела, которые разрушают печень, – и полностью уходит воспаление.

Также все аллергические заболевания, где вырабатываются антитела на определённый аллерген. Этот процесс называется сенсибилизация – вырабатываются антитела, которые накапливаются в организме, и с каждым разом аллергическая реакция усиливается.

У меня была пациентка, которая 10 лет страдала от сезонной аллергии на пыльцу: вообще не слышала запахов, у неё постоянно был насморк, слезотечение. Она применяла гормональные препараты, и практически ничего не помогало. Но после второй процедуры она вышла в парк, и у неё голова закружилась, потому что она услышала запахи впервые за 10 лет! Полностью начал уходить аллергический отёк слизистой полости носа, потому что концентрация антител начала уменьшаться.

- Я правильно понимаю, эту процедуру надо делать периодически, потому что этот процесс выработки антител постоянный, он же не останавливается?

Если при аллергии, тогда да.

- Насколько часто?

Этой пациентке мы уже три года не делаем, и у неё аллергии нет. Кому-то рекомендуется раз в 5 лет. Сенсибилизация не так быстро наступает. Она идёт, если есть контакт с аллергеном, тогда вырабатываются антитела. Их концентрация постепенно увеличивается, и когда достигает определённого уровня, тогда уже начинается реакция.

- В каких-то случаях, если провести процедуру, можно к ней больше не вернуться?

Да, это так. Но всё индивидуально. Это работает при бронхиальной астме, хронических крапивнице, экземе, дерматите, в которых есть аллергический компонент. В этих случаях плазмаферез очень эффективен. Также отравления, хронический алкоголизм. У таких людей накапливается промежуточные продукты распада этилового спирта, которые отравляют организм. Когда человек входит в запой, абстинентный синдром, мы назначаем инфузионную терапию, капаем его, а потом как заключение делаем плазмаферез. Происходит очень быстрый выход из этого состояния.



- А если человек наркотики принимает, процедуру тоже можно проводить?

У меня были пациенты, в анамнезе которых имел место приём наркотических веществ. Симптомы наркотической интоксикации – общая слабость, разбитость. Такое состояние бывает и после инфекционного заболевания. В таком случае оно сопровождается интоксикацией организма. Интоксикация хорошо убирается с помощью плазмафереза.

Бывает, можно услышать, что нужно прокапаться, чтобы убрать интоксикацию, но это неправильное выражение. Потому что есть сосуд с, условно говоря, грязной водой. Для того, чтобы убрать оттуда грязную воду, надо вылить её, чтобы потом поменять. А так мы туда вливаем (препарат – ред.) и разводим эту воду, а «загрязнение» практически не убирается. Плазмаферез действует иначе.

- За какое время образуется новая плазма?

В течении 12 часов. В это время лучше полежать, не давать нагрузок. Обычно все пациенты хорошо переносят, но в некоторых случаях (1-2 человека на 100) бывает лёгкое головокружение при ходьбе или слабость. Это в первые 3-4 часа после процедуры. Нужно пить больше жидкости, есть белковую пищу, творог, мясо – и плазма восстановится быстро.

- Я слышала, что, если человек просто хочет омолодиться, он может прийти на эту процедуру.

Главная теория старения такова: свободные радикалы образуются в клетке и вызывают повреждения белков, липидов и других биологических молекул, таким образом запуская механизм старения.

С момента возникновения теории было доказано, что свободные радикалы могут являться причиной более чем 80 неинфекционных болезней, среди которых рак, артрит и ряд сердечных заболеваний. Но когда происходит удаление плазмы, эти свободные радикалы тоже убираются. Мы видим по нашим пациентам: когда они приходят к нам, то эффект омоложения есть.

- В чём он выражается?

Однажды ко мне привезли пациентку с отёком Квинке – у неё были отёкшие лицо, шея, губы. Её укусило насекомое, случилась аллергическая реакция. У меня много пациентов с отёком Квинке, даже хроническим. Я ей сделал 4 процедуры, и она через 2 месяца привела ко мне на плазмаферез дочь с угревой сыпью (тоже эффективный метод), то я её не узнал. Ей за 50 лет, но я подумал, что какая-то девушка пришла, в том плане, что даже морщины ушли с лица. Она рассказала: «На меня смотрят сотрудники на работе и спрашивают, не сделала ли я пластическую операцию. Что произошло с твоей кожей и лицом?» Её кожа стала светлее, моложе, эластичнее.



- Это за счёт того, что все вредные вещества выводятся?

Да, но не только. Вязкость крови уменьшается в 4 раза, когда удаляется плазма. В течение всей жизни мы чем-то дышим, что-то едим. Вредные вещества накапливаются. Есть и механизмы, когда организм выводит эти вещества, но, к сожалению, не все они покидают наш организм. И вот то, что накапливается (особенно если была интоксикация, например, после перенесенного заболевания), меняет свойства крови. А она не должна быть вязкой, должна быть текучей. Есть целые механизмы, которые поддерживают её в таком состоянии. Но когда накапливаются вредные вещества и плюс если человек болел хроническими заболеваниями, это изменяет вязкость крови, она становится выше во много раз. Когда у человека высокий холестерин, нарушен липидный обмен в печени, кровь становится как кисель, при этом даже плазма плохо отделяется. Это заметно невооружённым глазом во время процедуры.

Одна процедура плазмофереза уменьшает вязкость крови в 4 раза. Ни один антикоагулянт такого не делает. Если вязкость повышена – это среда для образования тромбов, что ведёт к инфарктам, инсультам (тромбы образуются в сосудах и вызывают некроз тканей). Кроме того, вязкая кровь – это нагрузка на сердце. Чтобы перекачать такую кровь, сердце начинает работать в 2-3 раза больше; ему нужно сделать сердечный выброс сильнее, поэтому повышается артериальное давление.

У меня была пациентка в возрасте около 75 лет со стенокардией – это уменьшение притока крови к сердечной мышце. Она не могла подняться на второй этаж, у неё была одышка, боли за грудиной. После трех процедур плазмафереза она поднималась без одышки на 5 этаж. У неё уменьшилась вязкость крови, кровь стала лучше циркулировать по сосудам. Конечно, мы не уберём те атеросклеторические бляшки, которые там годами накапливаются, но по крайней мере мы можем остановить процесс образования новых. Тогда сосуды становятся эластичными.

- Есть ли противопоказания у этой процедуры?

Цирроз печени, потому что тогда плазма плохо восстанавливается. Основной белок плазмы – альбумин – вырабатывается в печени, он держит воду в сосудистом русле. Но если у человека цирроз и печёночная недостаточность, то этот белок хуже вырабатывается, его мало – организм может страдать. Но это у тяжёлых больных.

По опыту скажу (всё-таки 10 лет работаем с этим аппаратом), у нас практически все пациенты имели хорошие результаты. Те, кто с аллергией, стопроцентно ушли от препаратов, гормонов, таблеток. Пациенты, которые лечились от сезонной аллергии, раньше, чем через 5 лет не приходили. Я даже не помню, чтобы кому-то делал повторно.

- У вас один такой аппарат?

Да. Его нам купила страховая компания 10 лет назад.



- Как попасть на плазмаферез?

При острых состояниях можно взять электронное направление у семейного врача и прийти на госпитализацию. А так лучше всего записаться на консультацию, прийти на приём в больницу «Приднепровскую» и выяснить, показана эта процедура или нет. Когда приходят пациенты с какими-то проблемами, мы обследуем, делаем анализы и решаем, нужен ли плазмаферез.



- Сколько стоит для пациентов такая процедура?

Если есть электронное направление семейного врача, то пациент оплачивает только затратные материалы (фильтр и магистрали) – 2,8 тысячи.