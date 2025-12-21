Крайній матч сезону – дзеркальне відображення першого. Сумарно – 0:8!

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 154

Національна ліга U-19

СК «Полтава» U-19 – «Рух»U-19 (Львів) – 0:4 (0:1)

16 тур. Кременчук, 13 грудня. Стадіон «Кремінь-арена імені О.Бабаєва».

Арбітр – Вадим Трач

Голи: 0:1 Рибак (45), 0:2 Калінець (58), 0:3 Себро (73, з пен.), 0:4 Денисов (81).

СК «Полтава»: Безпрозванний, Столяж, Опришко, Жадан , Прокопенко, Троян (Білан, 83), Шевченко (Медведєв, 83), Кравченко (Гайдук, 71), Зіняр, Комарницький (Маляренко, 88), Котченко (Богданов, 71).

«Рух»: Клименко, Калінець, Баршак, Залипко (Ясницький, 64), Мужиловський, Шелепінський, Рибак (Слива, 76), Угринчук, Джурабаєв (Бондар, 76), Клеутін (Себро, 46), Денисов (Тутті, 76)

Якраз зі львівським «Рухом» щойно створена юнацька команда СК «Полтава» влітку цього року розпочала свій справді тернистий шлях у Національній лізі U-19. І ось тепер ці ж команди у очному протистоянні завершували першу частину чемпіонату 2025/2026 років. 31 липня матч грався у Вінниках, і тоді господарі упевнено виграли 4:0. Пройшло майже чотири з половиною місяці. За цей час до гри у Кременчуці львів’яни здобули 9 перемог, двічі зіграли внічию, і розташувалися у верхній частині турнірної таблиці.

Категорично протилежні результати у підопічних Ігоря Климовського. СК «Полтава» У 16 матчах здобула лише одну перемогу, і має одну нічию. Команда ніби «приросла» до останнього місяця.

Під час матчу між цими командами у Кременчуці не давала спокою думка, що гості ніби поставили перед собою завдання повторити результат липневого поєдинку. І це справдилося, у буквальному розумінні. «Рух» переміг 4:0. Загальний підсумок – 8:0 на користь львів’ян. «Рух», можна сказати, закріпився на четвертій позиції, ну а «приростання» юнацької команди СК «Полтави» до дна таблиці стало ще міцнішим.

Найсумніше, що гості виграли матч дуже упевнено, не давши своєму супернику ніяких шансів на контргру. Найсуттєвіше – у них горіли очі перемогти. У самих полтавців були лише кволі спроби на контргру. Не може команда претендувати на позитивний результат, якщо за 90 хвилин гри не було жодного удару у створ воріт «Руха». Про справді голеві моменти навіть мови немає.

Ті позитивні футбольні ниточки, які були показані командою Ігоря Климовського у попередній грі з «Епіцентром», коли після 12 поразок поспіль полтавці зуміли зіграти внічию, не знайшли ніякого підтвердження у зустрічі з львів’янками.

Ниточки ніби розсмокталися

Гості одразу і міцно захопили в свої руки ініціативу, і стали створювати небезпеку біля володінь Артема Безпрозванного. Аби не вдала гра нашого воротаря у кількох епізодах, то рахунок міг би бути переконливим на користь гостей ще в першому таймі. Свої шанси втратили Угринчук, Джурабаєв, Дунисов, Рибак. Та все ж саме Кирило Рибак відкрив рахунок у матчі після передачі Олега Клеутіна та при пасивній протидії захисників.

Після перерви на СК «Полтава» чекав вже рясний дощ з голів. Не обійшлося без помилок захисників, як кажуть не вимушених. Тобто таких, яких можна було уникнути. Гліб Зіняр у боротьбі із суперником втрачає м’яч на правому фланзі оборони, неподалік кутового прапорця, ще й порушує правила. Йде подача зі штрафного й Еріку Калинцю ніхто не завадив направити його в сітку. Знов-таки, з дуже близької відстані.

На 73-й хвилині суддя матчу Вадим Трач побачив у падінні Кирила Рибака у карному господарів порушення правил з боку захисту полтавців, і кращий бомбардир «Руха» Дмитро Себро чітко пробив пенальті.

Ну а останній, четвертий гол є яскравою ілюстрацією того, як не треба грати. Дуже необачно діють футболісти «Полтави» практично у центрі поля. Мало того, що вони програють боротьбу, а потім ще й дуже слабо звідти намагаються відкинути м’яч своєму воротарю. Шкіряний котиться газоном з маленькою швидкістю, капітан «Руха» Іван Денисов відчув, що можна організувати ще одну пожежу в захисті суперника. Він вмикає свою швидкість, підхоплює шкіряного, дорогою обігрує Артема Безпрозванного, який вийшов далеко в поле рятувати ситуацію, просувається ще далі до воріт, і, не добігаючи до лінії карного майданчика, точним і несильним ударом направляє шкіряного у вже незахищені, порожні ворота. Все, знову 0:4 для полтавців, а сумарно – 0:8.

Так, на конструктивні дії з боку СК «Полтави» впливала відсутність у складі капітана Тимура Бабича та Максима Старушка, однак не тільки це головна причина невдалої гри команди. І це стосується не лише протистояння з «Рухом». У команди, тренерського корпусу приходить час спокійно і ретельно у всьому розібратися, все проаналізувати, і зробити спокійні, правильні висновки.

Ми ж підсумуємо виступ СК «Полтави» у цій частині чемпіонату зі старшим тренером Ігорем Климовським вже найближчим часом.

Автор: Анатолій Гаркуша