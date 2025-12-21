З 24 грудня світло українцям будуть відключати набагато меньше, — прем’єр-міністерка Свириденко

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 159

З середи, 24 грудня, вимикати світло українцям обіцяють набагато менше. Цього планують досягнути шляхом перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу в обсязі до 1 ГВт, отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, на потреби населення. Про це сьогодні в Телеграм написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

— Сьогодні у ряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей. Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації , — зазначила глава уряду.

Нагадаємо, ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на понеділок, 22 грудня.