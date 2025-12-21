З 24 грудня світло українцям будуть відключати набагато меньше, — прем’єр-міністерка Свириденко

Уряд працює над збільшенням імпорту електричної енергії та відновленням пошкодженої атаками ворога генерації
З середи, 24 грудня, вимикати світло українцям обіцяють набагато менше. Цього планують досягнути шляхом перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу в обсязі до 1 ГВт, отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, на потреби населення. Про це сьогодні в Телеграм написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Нагадаємо, ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень електроенергії на понеділок, 22 грудня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.