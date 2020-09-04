Как уехать на обучение в Канаду: впечатление кременчужанки

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Елене 21 год. Три года назад кременчужанка уехала в Канаду за образованием. Пару недель назад закончила канадский колледж, получила диплом в сфере управления международным бизнесом и уже работает в Торонто по своей специальности. Как отправиться учиться «за тридевять земель», сколько это стоит и какие «плюшки» дает зарубежное образование? Кременчужанка поделилась с нами своим опытом жизни и учебы в Канаде.





- Почему именно Канада?



- Перед тем как принять это решение, я побывала в Англии, в европейских странах, в Канаде. Когда сюда впервые попала, поняла, что мне нравится здешний менталитет. Все вежливо, культурно, толерантно. «Извините» – это слово-паразит. К тому же здесь никто не смотрит на тебя «косо» из-за английского акцента, потому что все жители так или иначе выходцы из других стран.







- Что нужно для поступления в канадский колледж?



- В отличие от украинских вузов, в Канаде не требуют результаты ВНО. При поступлении учитывают оценки в аттестате за последние три года: так называемую «старшую школу». Больше всего внимания обращают на результаты выпускного года. Естественно, оценки в аттестате не должны быть низкими. Но у меня есть знакомые, поступившие на обучение с весьма средними баллами. Аттестат нужно перевести на английский и заверить нотариально. Также требуются многие другие документы: все «бумажные хлопоты» взяло на себя агентство, через которое я отправлялась на обучение.



- А что касается языкового вопроса? Насколько ты хорошо знала английский перед тем как поехать на учебу за границу?



- Мне кажется, что я учила английский всю свою жизнь: и в школе, и с репетиторами, и на курсах. Если честно, все это было почти бесполезно: я получила только базу. Параллельно ездила летом в английские лагеря за границу. Возможно, это в какой-то мере помогло, но у меня все равно был средний уровень знания языка. Для поступления в канадский колледж необходимо сдать тест на знание английского языка: IELTS или TOEFL. Я выбрала IELTS, так как, на мой взгляд, он немного легче для украинского менталитета. Ведь одно из заданий – общение с носителем языка. И плюс – остальные задания выполняешь на бумаге, как в старинку в школе. А TOEFL нужно сдавать полностью на компьютере.









- Сложно ли подготовиться к тесту?



- Во-первых, нужно найти преподавателя, который хотя бы сдавал этот тест. Во-вторых, он должен правильно донести нужную для сдачи теста информацию. Я начала готовиться в начале 11-го класса. И по ошибке выбрала преподавателя, который был сертифицирован не по IELTS, а просто по Cambridge Assessment. Да, меня интенсивно учили английскому, я значительно подтянула грамматику. Но сам IELTS больше ориентирован на знание специфики теста, а не владение языком. Нужно знать, что требуют от тебя на тесте, к чему готовиться: учить определённые слова, фразы, обороты. Я же потратила почти год на изучение материала, который не пригодился для сдачи IELTS. Так сложилось, что я не уехала сразу после завершения школы в Канаду и практически год провела в Украине. В итоге, нашла нужного преподавателя и интенсивно готовилась к тесту 3 месяца. Этого вполне хватило, чтобы сдать на проходной балл для поступления в колледж. Мой совет всем, кто готовится к IELTS: начинайте подготовку за год и внимательно отнеситесь к выбору репетитора.





Выбор колледжа: готовь «сани» осенью



Выбирать заграничный колледж необходимо заранее: подача документов занимает много времени. Для любого учебного заведения в Канаде — минимум за полгода. Все дедлайны подачи документов есть на сайтах учебных заведений. Делать это после последнего звонка поздно:



– Начинать подготовку к будущему поступлению стоит в сентябре, как только приступаешь к учёбе в 11-м классе, чтобы не спеша все успеть. Иначе просто не успеешь с оформлением документов, чтобы следующей осенью уже начать обучение в колледже. Но можно приступить к учебе зимой. Потому что в Канаде семестры начинаются не только с осени: стартуют и в январе. Но все стараются пойти с сентября, чтобы потом не пришлось учиться летом.







- Как ты выбирала колледж?



- Это самый сложный момент, потому что в Украине мало толковых организаций, которые отправляют на обучение в Канаду, которые знают, куда действительно они отправляют студентов. И не так много доступной информации о колледжах. Я ездила в Киев на выставку, проводимую Международной школой Study.ua, куда ежегодно съезжаются представители разных учебных заведений Канады. На выставке колледжи и университеты презентуют себя, есть возможность пообщаться непосредственно с их представителями, получить информацию из первых уст. Правда, иногда они говорят только на английском, и к этому нужно быть готовым. Выбирая колледж, стоит знать, что у каждого из них есть своя сильная сторона. В каждом колледже есть свои школы – это аналог наших факультетов. Например, мой колледж, Джорджа Брауна в Торонто, известен сильной бизнес-школой, хотя он также выпускает и архитекторов, и медсестер. Такие моменты можно прояснить только у представителя колледжа.









Большая разница: чем отличается их и наша «вышка»





- В чем разница между колледжем и университетом в плане обучения?



– В колледже много практики. На занятиях много интерактива, групповых работ, общения с профессором, обратной связи. В университете преподаватель отчитал лекцию, а ты потом приходишь сдавать экзамен. Поэтому обучение в колледже приезжим дается намного легче. Много разговариваешь на занятиях, подтягиваешь свой английский.





- Чем отличается канадское образование от нашего?



– Во-первых, колледж не воспринимают здесь как бурсу, как это заведено у нас. Во-вторых, в Канаде совершенно другая система. Ты сразу должен определиться, какой диплом хочешь получить, сколько лет будешь учиться. Через год обучения получаешь сертификат, дающий право выполнять «ручную работу»: парикмахер, плотник, мастер маникюра. Если обучение длится 2 года, ты уже получаешь диплом. У меня был трехгодичный диплом – advanced, уровнем выше, более углубленный.



Но многие мои однокурсники проходили двухгодичное обучение. Это дешевле в плане общей стоимости. Не все видят смысл в получении диплома следующего уровня.



– Что отличается в учебном процессе?



– Расписание занятий составляешь себе сам. У первокурсников базовые предметы практически одинаковы. Несколько профессоров преподают один и тот же предмет, но в разное время. Выбираешь занятия, составляешь себе удобное расписание. Изначально на занятиях присутствуют студенты разных специальностей: они пересекаются друг с другом на общих предметах. Когда образование становится более узкопрофильным, в классах уже меньше человек. Мне кажется, такая система удобнее, чем обучение в группах, как у нас. Ты знакомишься с бОльшим количеством людей, нарабатываешь контакты на будущее. Например, мы вместе делали проект с этой девушкой, а теперь она работает в той компании, куда я хочу устроиться. Здесь все понимают, что нетворкинг – это важно для твоего будущего. И даже есть нетворкинг-ивенты, чтобы была возможность познакомиться с максимальным количеством людей.









- Возможно ли совмещать работу и учебу?



– Да, так делают практически все. В Канаде начинают работать со старшей школы. У них разрешено работать с 19 лет. Официально во время обучения можно работать 20 часов в неделю. Многим моим однокурсникам было около 30 лет. У них не было возможности пойти в колледж сразу же после школы. Во время учёбы они полноценно работали: у многих дети, семьи, которые нужно содержать. Но на работу тут идут не только ради денег, но и ради опыта. Чтобы его получить и построить свое резюме: это важно для будущей карьеры.



- Если из-за работы не приходишь на занятия, как к этому относятся в колледже?



- У нас были предметы, обязательные для посещения. За регулярное непосещение теряешь часть баллов. Во время таких занятий идет перекличка или нужно расписаться в ведомости, что ты присутствовал на занятии. Но если ты хорошо сдаешь экзамены, то за непосещение, по сути, ничего не будет. Правда, сдать экзамен будет сложно: ты не найдешь в книге то, что тебе понадобится, все дается на занятиях. К тому же некоторые профессора очень обижаются, если не посещаешь их классы: прямо личная обида. Этот профессор никогда тебе не пойдет навстречу. Прогуливать занятия в любом случае не выгодно. Во-первых, ты заплатил за эти классы. И если посчитать стоимость одного урока, то немало. Во-вторых, если пришел только на треть занятий, то, считай, потерял 7% от своих баллов просто так.



- В Канаде учебные заведения еще не практикуют дистанционное обучение?



– У меня дистанционка была летом, а также половина зимнего семестра из-за коронавируса. Каждого студента видно по видеосвязи, ведётся запись урока. Контролируют, кто находится онлайн, кто вышел, кто зашёл.









– Недавно ты закончила обучение в колледже и получила диплом. Что он дает в дальнейшем?



– Я закончила колледж Джорджа Брауна в Торонто. Мой диплом в сфере управления международным бизнесом позволяет мне работать в международных компаниях. Их очень много в Канаде, в частности, в сфере торговли, потому как Канада тесно сотрудничает с США. Также бизнес-управление открывает доступ к позициям в менеджменте, которых сложно добиться, если у тебя нет диплома в сфере бизнеса.





Сколько стоит образование в Канаде



- Стартовая цена за 2 семестра обучения в колледже, то есть за год – 14 тыс канадских долларов (около $10,5 тыс). Программа колледжа рассчитана на 2-3 года.



Стоимость обучения в университете в среднем от 30 тыс канадских долларов для международных студентов (около $23 тыс). Программа университета - от 4 до 6 лет. Соответственно, обучение в университете обойдётся намного дороже и дольше. Все это время ты не сможешь полноценно работать, чтобы себя содержать. Говоря о стоимости получения образования в Канаде, стоит учесть и стоимость проживания. Потому что когда родители видят цену годового обучения в вузе – это одно. Они думают, что потянут. Но они еще не понимают, сколько уйдет на аренду, еду, транспорт, мобильную связь и другие затраты.



- Есть ли бесплатное обучение в Канаде?



- Для иностранного студента это очень маловероятно: ты в любом случае платишь. За отличную учёбу могут внести в так называемый «почётный список». Если повезет, какое-то время тебе будут выплачивать стипендию. Но рассчитывать на эту сумму не стоит. Можно отучиться семестр на отлично и ничего не получить. Моя знакомая все семестры получала президентскую выплату в университете за отличную учебу. Но эта сумма не покрывала стоимость обучения. Да и сложно быть отличником в новой стране, когда начинаешь учебу на иностранном языке.





А вот так необычно выглядит автобусная остановка у колледжа