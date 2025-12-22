Спортсменки з Полтавщини вибороли медалі на чемпіонаті Литви з плавання

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 1

Українські плавчині з Полтавської області здобули кілька нагород та встановили юніорські рекорди на міжнародних змаганнях у Вільнюсі

Спортсменки Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності успішно представили Україну на чемпіонаті Литви з плавання, який відбувся у Вільнюсі 19–21 грудня. Про це повідомили в Полтавському обласному управлінні молоді та спорту.

Юлія Ткаченко здобула дві срібні нагороди на дистанціях 100 та 200 метрів на спині, а також у складі збірної України в естафетному плаванні. Під час змагань спортсменка встановила два нових юніорських рекорди України. Тренує плавчиню Артем Лашко.

Ще дві медалі виборола Ольга Філімонова: срібну на дистанції 50 метрів на спині та бронзову — на дистанції 50 метрів батерфляєм. Її тренером також є Артем Лашко.

В управлінні молоді та спорту Полтавщини привітали спортсменок і тренера з високими результатами та гідним представленням країни на міжнародній арені.