Хокейний клуб «Кременчук» розгромив «Шторм» у Вінниці

30 листопада у Вінниці на льодовій арені «Льодовий клуб» ХК «Кременчук» розгромив місцевий «Шторм» із рахунком 9:2.
Перший період господарі завершили на свою користь — 2:1. Але вже у другому «Кременчук» переламав гру, закинувши три шайби. У третьому періоді кременчужани добили суперника ще п’ятьма результативними атаками.
Рахунок по періодах: 2:1, 0:3, 0:5
Автори шайб «Кременчука»:
Ключовий момент матчу: хет-трик оформив Попережай, дубль — Матусевич.
Нагадаємо, що Кременчук з рахунком 6:2 переміг Київ на домашньому льоду.
