Хокейний клуб «Кременчук» розгромив «Шторм» у Вінниці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 118

30 листопада у Вінниці на льодовій арені «Льодовий клуб» ХК «Кременчук» розгромив місцевий «Шторм» із рахунком 9:2.

Перший період господарі завершили на свою користь — 2:1. Але вже у другому «Кременчук» переламав гру, закинувши три шайби. У третьому періоді кременчужани добили суперника ще п’ятьма результативними атаками.

Рахунок по періодах: 2:1, 0:3, 0:5

Автори шайб «Кременчука»:

1:1 — Кривенко (16:43)

2:2 — Попережай (22:37, більшість)

2:3 — Попережай (37:12)

2:4 — Матусевич (37:37)

2:5 — Безуглий (43:29)

2:6 — Попережай (44:00)

2:7 — Матусевич (46:01)

2:8 — Крівошапкін (49:32)

2:9 — Андрющенко (52:54)

Ключовий момент матчу: хет-трик оформив Попережай, дубль — Матусевич.

Нагадаємо, що Кременчук з рахунком 6:2 переміг Київ на домашньому льоду.