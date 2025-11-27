Кременчук з рахунком 6:2 переміг Київ на льоду

Перша шайба знову була за «Крижинкою-Кепіталз», але переміг «Кременчук»
Вчора, 26 листопада, на льодовій арені «Айсберг» між «Кременчуком» і столичною «Крижинка-Кепіталз» відбувся матч в рамках чемпіонату Україну 2025/2026.
«Кременчук»: Колповський; Кривенко — Панков, Попережай — Брага — Абаджян; Материкін — Матусевич, Геворкян — Кривошапкін — Середницький; Небоян — Піддубний, Лялька — Андрющенко — Безуглий; Малик, Андрущенко — Поляков — Дука.
Головний тренер: Андрій Срюбко.
«Крижинка-Кепіталз»: Петленко; Мазко — Лєсніков, Колінько — Черненко — Панченко; Костромітін — Васильєв, Качан — Мерзляк — Разумов; Хрипун — Лапко, Плесовських — Валькун — Архипенко; Скрипниченко — Древаль.
Головний тренер: Євген Аліпов.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.