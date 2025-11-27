ГО "Захист держави"
Кременчук, Спорт

Кременчук з рахунком 6:2 переміг Київ на льоду

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 95

Перша шайба знову була за «Крижинкою-Кепіталз», але переміг «Кременчук»

Вчора, 26 листопада, на льодовій арені «Айсберг» між «Кременчуком» і столичною «Крижинка-Кепіталз» відбувся матч в рамках чемпіонату Україну 2025/2026.

В складі команд грали:

«Кременчук»: Колповський; Кривенко — Панков, Попережай — Брага — Абаджян; Материкін — Матусевич, Геворкян — Кривошапкін — Середницький; Небоян — Піддубний, Лялька — Андрющенко — Безуглий; Малик, Андрущенко — Поляков — Дука.

Головний тренер: Андрій Срюбко.

«Крижинка-Кепіталз»: Петленко; Мазко — Лєсніков, Колінько — Черненко — Панченко; Костромітін — Васильєв, Качан — Мерзляк — Разумов; Хрипун — Лапко, Плесовських — Валькун — Архипенко; Скрипниченко — Древаль.

Головний тренер: Євген Аліпов.

Шайби в матчі закидали:

  • 0:1 — Мерзляк (Васильєв), 05:22;
  • 1:1 — Брага (Панков), 09:24;
  • 2:1 — Геворкян (Кривошапкін, Середницький), 19:24;
  • 3:1 — Середницький (Андрущенко, Піддубний), 19:40;
  • 4:1 — Кривошапкін (Андрущенко, Геворкян), 32:39;
  • 5:1 — Геворкян (Кривошапкін, Середницький), 35:11;
  • 5:2 — Панченко (Разумов, Лапко, — більшість), 56:10;
  • 6:2 — Абаджян (Геворкян, Брага), 59:43.
0
Автор: Катерина Животовська
Теги: хокей ХК Кременчук
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

