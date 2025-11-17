«Сокіл» обіграв «Кременчук» на домашньому льоду

16 листопада «Кременчук» на домашньому льоду поступився «Соколу» з рахунком 2:4. Про це повідомили у Федерації хокею України.
Гості першими пропустили: на 5 хвилині перевагу «Кременчуку» приніс Лялька. Наприкінці періоду кияни відігралися — Чердак реалізував більшість.
У другому відрізку «Сокіл» вийшов уперед завдяки голам Захарова й Мазура. «Кременчук» скоротив відставання шайбою Кривенка, але знову пропустив на 35 хвилині — цього разу від Бурдакова.
Фінальний період минув без голів.
Наступний матч «Кременчук» зіграє 22 листопада проти ХК «Одещина». Нагадаємо, що 31 жовтня «Кременчук» обіграв «Одещину» з рахунком 5:3.
