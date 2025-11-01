Хокейний клуб «Кременчук» виборов чергову перемогу в матчі на чемпіонаті України

Учора, 31 жовтня, хокейний клуб «Кременчук» виборов чергову перемогу в рамках чемпіонату України. Про це повідомили у пресслужбі команди.
Зіграла команда проти «Одещини» на льодовій арені в Одесі. За результатами матчу рахунок склав 5:3 на користь «Кременчука».
Переглянути трансляцію гри можна за посиланням нижче.
У пресслужбі команди зазначають, що поки вони беруть міжнародну паузу в іграх.
Нагадаємо, попередній матч у рамках чемпіонату України для «Кременчука» також завершився перемогою: грала команда зі «Штормом».
